COVID-19 se raspandește in Spania mai repede decat oriunde in Europa (NYT)

Al doilea val de COVID-19 lovește Spania cu o lună mai devreme decât se așteptau autoritățile, scriu jurnaliștii New York Times, într-o analiză cuprinzătoare a fenomenului ce semnalează creșterea infectărilor la nivel european. Și medicii și politicienii sunt însă încrezători că sistemul medical va face față celui de-al doilea val, rata mortalității fiind acum la […]