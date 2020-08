COVID-19: SUA nu mai testeaza asimptomaticii. Cum a intrat in colaps sistemul american de colectare a informațiilor

Centrul pentru Controlul Bolilor Infecțioase (CDC) a revizuit, în 24 august, protocolul pentru testarea de diagnostic pentru COVID-19, cu două modificări care i-au pus pe jar pe profesioniștii din domeniu. Mai întâi, nu mai este recomandată o strategie bazată pe testare pentru a determina când un individ cu o infecție COVID-19 nu mai este infecțios […] The post COVID-19: SUA nu mai testează asimptomaticii. Cum a intrat în colaps sistemul american de colectare a informațiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.