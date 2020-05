COVID a interzis niste obieceiuri vechi de milenii. Cum ne vom manifesta dupa revenirea in societate?

Distantarea sociala la care asistam din cauza acestei epidemii va disparea la un moment dat, insa pe masura ce statele incep sa ridice restrictiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 apare problema reintoarcerii in societate. Cum vom interactiona unii cu altii in asa fel incat sa fim in siguranta, dar nici sa nu ne ofensam reciproc?