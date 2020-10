Cozi la arta contemporana de Noaptea Alba a Galeriilor

Dan Perjovschi a semnat, vineri seară, tuturor celor prezenţi la vernisajul expoziţiei sale de la Goethe-Institut, 274 de desene-text „World - word”, ca răspuns la ceea ce el a numit un „comportament nepoliticos” al organizatorilor Art Safari, care i-au expus o lucrare fără a-i cere permisiunea.

În prima seară de Noaptea Albă a Galeriilor, în faţa Goethe-Institut de pe Calea Dorobanţilor, s-a format coadă încă de la ora 19.00. Publicul a aşteptat show-ul anunţat de Dan Perjovschi - urma să semneze nu 100, ci „nelimitate” exemplare din lucrarea care a fost expusă la Art Safari 2020. “Şi este doar începutul”, a fost avertismentul artistului, care promite că va repeta gestul de câte ori vreun curator sau o casă de licitaţii îi va expune sau vinde lucrări fără acordul său.

Expoziţia de la Goethe-Institut, în care sunt expuse 400 de desene realizate de Perjovschi în izolare, rămâne deschisă până la 31 octombrie.

La ora 19.00, a început vernisajul „Fidelio eşti tu!”, ce cuprinde mai multe straturi desene şi colaje. Proiectul îşi propune sărbătorirea lui Beethoven în alt mod decât prin muzica sa. Punctul de plecare este o frază din opera “Fidelio”, transpusă în actualitate: “Oricine ai fi, vreau să te salvez” (Leonore, actul II, Fidelio).

“Pentru prima oară în viaţă, adică după 1993, am stat şi eu acasă trei luni, iar tot ce vedeţi în expoziţie este lucrat în pandemie”, a mărturisit artistul.

Dan Perjovschi a vorbit cu publicul, a glumit, a semnat desene şi a promis că toţi cei prezenţi vor primi câte un exemplar. "E coadă ca la zahăr, pe vremuri", a glumit Perjovschi, în timp ce oferea câte un desen, recomandând admiratorilor să lipească lucrarea pe perete, fără ramă, "direct cu scotch sau cuie".

“Acţiunea de azi e răspuns la neprofesionalismul şi impoliteţea, ca să nu folosesc cuvinte cu F, unei case de licitaţii şi a târgului ei de artă mascat în festival dedicat pictorului pupincurist de dictator”, a scris, pe Facebook, Perjovschi, referindu-se la pictorul Sabin Bălaşa.

“La mine e coadă ca la Art Safari, dar la mine e gratis”, a glumit Dan Perjovschi.

El a fost nemulţumit de faptul că a fost expus alături de o expoziţie dedicată lui Sabin Bălaşa, artistul preferat de cuplul Ceauşescu.

„Bălaşa a luat medalii şi de comunişti şi de la capitalişti. Îmi aduc aminte că la Iaşi i-au dat 80.000 de dolari ca să-şi termine fresca, după Revoluţie. Nu aveau computer, mopuri în Universitate, dar i-au dat lui Bălaşa 80.000 de dolari. Se pot face expoziţii cu orice om din lumea asta, dar să o faci critic, să-l analizezi, să spui de ce? De ce le plăceau comuniştilor femei albastre goale?”, s-a întrebat Perjovschi. “Pentru că la alţi artişti interziceau nudurile?!”.

Cu această ocazie, el a făcut apel la cei care mai au acasă manuale cu poza lui Ceauşescu să i le trimită la sediul Revistei 22, pentru un nou proiect.

“Vreau să fac un proiect şi îmi trebuie prima pagină din fostele albume, manuale cu Ceauşescu. Îmi trebuie pagina aia pentru un proiect şi pot fi lăsate la Revista 22. Nu mai găsesc nici almanahurile”, a fost apelul artistului.

Lucrări ale lui Perjovschi pot fi văzute pe gardul Muzeului Naţional de Artă al României în expoziţia „Ne arde casa/ Our house is on fire”, realizate pentru cea de-a şaptea ediţie a Platformei Internaţionale de Teatru Bucureşti cu aceeaşi temă, până pe 4 octombrie.