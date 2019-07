Cozi la facultațile de medicina in țara: mulți candidați vor sa plece in strainatate

Starea sistemului de sănătate din România nu îi pune pe gânduri pe absolvenţii de liceu care îşi doresc o carieră de medic. Atrași de salarii, de posibilitatea de a-și găsi oricând un loc de muncă în străinătate sau doar pentru a ajuta semeni, la facultățile de medicină au fost cozi zilnic, potrivit Mediafax.

La Iași, în primele patru zile în care au putut să îşi depună dosarul, s-a ajuns la medicină generală la o concurenţă de 3,30 pe un loc, iar la asistenţă generală de 6 pe loc.

Cât despre plecatul în străinătate, viitorii medici susţin că întâi vor să încerce să practice acasă.

De când a început perioada de admitere, la UMF Iaşi e coadă în fiecare dimineaţă. Absolvenţi de liceu din toate colţurile ţării vin să îşi depună dosarul şi la facultăţile din capitala Moldovei. În total, anul acesta UMF Iaşi a scos la concurs 725 de locuri bugetate, la cele opt specializări, dar şi 597 de locuri la taxă. Cea mai căutată, deocamdată, este facultatea de asistenţă medicală generală, unde după primele patru zile sunt deja 6 dosare pe un loc. Însă şi la Medicină Generală concurenţa este destul de mare. Cei care au vrut să îşi depună dosarele au trebuit să aştepte la rând chiar şi câteva ore. După primele patru zile la Medicină Generală şi-au depus dosarul 989 de absolvenţi de liceul, iar concurtenţa este de 3,30 pe loc bugetat.

Unul dintre cei care a venit la Iaşi să îşi încerce norocul a recunoscut că a încercat şi aici pentru că sunt mai multe locuri. Şi-a depus dosarul şi în Braşov, oraşul de unde este, dar a spus că are mai multe şanse în capitala Moldovei.

„E o specializare care cred consider că are potenţial în viitor şi pe lângă asta se caută medici, pentru că majoritatea medicilor români pleacă în străinătate”, spune acesta.

O fată din Brăila crede că a fi medic înseamnă să fii cineva respectat şi că are mai multe şanse să practice medicina în România decât în altă ţară.

„Este o profesie nobilă şi cred că fiecare dintre noi are nevoie de un medic în viaţă. Va fi nevoie de medici tot timpul şi vreau să devin cineva, cineva respectat”, spune un candidat.

„Este mai bine pentru că au crescut salariile, într-adevăr este ceva mai atractiv în aşa fel, dar cred că majoritatea de aici vor să plece în străinătate, nu cred că i-a atras asta. <Și tu ce vrei să faci?> Să rămân în ţară. Cred că aici ai mai multe şanse. În străinătate este foarte aglomerat”, spune un alt candidat.

A visat să devină medic şi se gândeşte să râmână în ţară dacă îl ajută sistemul, ceea ce din punctul lui de vedere ar însemna aparatură şi stimulente: „E lucrul la care am visat mereu, nu m-am văzut făcând altceva şi sperăm să fie bine şi să ajungem departe. Este principalul lucru care îl face un om când vrea să ajute. <Și dacă nu se mai înscrie nimeni se va rezolva ceva?> Schimbarea începe cu participarea. Eu aş vrea să rămân în ţară dacă mă ajută şi sistemul. Să ne ofere condiţii, în primul rând nu materiale, ci aparate şi stimulente potrivite”.

Şase ani de medicină pot fi o provocare, însă nu şi pentru o tânără din Iaşi. Problemele sistemului sanitar nu o sperie şi speră că până termină ea facultatea, lucrurile o să fie altfel: ”Mi se pare o profesie care încă e de viitor şi mereu o să fie nevoie de doctori şi am zis că sunt destul de puternică să fac şase ani de medicină. Sincer nu aş vrea să plec în afară, pe de o parte mi se pare greu, e şi mult mai costisitor şi nu aş pleca din ţară”.

„Mă pune puţin pe gânduri, dar nu mi se pare o problemă chiar aşa mare, poate până terminăm noi o să fie mai bine”, adaugă.

Rectorul UMF Iaşi susţine că numărul în creştere al celor care aleg să dea la Medicină nu este o surpriză.

„De la an la an, tot mai mulți tineri optează să dea concurs de admitere la UMF Iași, fapt care ne bucură, pentru că o concurență mai mare înseamnă creșterea calității studenților noștri și, implicit, a actului educațional. Le doresc succes tuturor candidaților!”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Înscrierile la UMF Iaşi s-au încheiat sâmbătă, iar testul grilă va avea loc pe 24 iulie.

La Cluj, absolvenți de liceu din Cluj-Napoca, dar și din alte localități din țară s-au înghesuit în acest an pentru a se înscrie la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) ”Iuliu Hațieganu”, atrași atât de prestigiul instituției, cât și de salariile mari ale medicilor.

Singuri sau însoțiți de părinți sau prieteni, candidații au completat dosarele și au plătit taxa de înscriere, pregătindu-se pentru examenul scris pe care îl vor susține în 24 iulie.

Înscrierile la UMF Cluj-Napoca se desfășoară în perioada 15 – 19 iulie, în primele trei zile fiind înscriși peste 1.200 de candidați. Universitatea clujeană a scos pentru anul universitar 2019/2020 un număr de 650 de locuri la licență buget și 261 de locuri cu taxă.

Elena din Cluj susține că salarizarea medicilor e importantă: „Normal, salariile te fac să te gândești unde să mergi, la asta se gândește fiecare”. Întrebată de ce a optat pentru Medicină, aceasta a răspuns: „Faptul că am fost la un liceu de științele naturii, am făcut biologie și chimie și am zis că o să încerc”.

Miruna din Satu Mare s-a înscris la UMF nu pentru salariile mari pe care le au medicii, ci pentru că îi place să ajute oamenii: „În decizia pe care am luat-o nu a contat, neapărat, salariul pe care îl au medicii în ziua de azi. Am dat la medicină pentru că îmi place să ajut oamenii și, nu știu, îmi place biologia, chimia. Sper să fie ok”.

Pentru Ștefana din Oradea admiterea la UMF Cluj-Napoca a fost determinată de faptul a stat o perioadă în spital. „Faptul că în clasa a VII-a am fost bolnavă, am stat o perioadă în spital și m-am hotărât în momentul acela, când am văzut condițiile și mediul, să devin un medic ca să schimb ceva în medicină”. Întrebată dacă a contat salariul mare din sistemul sanitar, aceasta a spus că ”Nu, deloc”.

Nici pentru Ștefan din Bistrița-Năsăud nu a contat salarizarea medicilor în decizia de a se înscrie la UMF.

„Nu, salariul nu a fost o motivație principală pentru mine. Medicină doream să fac de când eram mic, îmi place ideea de a învăța despre corpul uman și de a ajuta oamenii în același timp. Ce m-a determinat să vin la Cluj și nu la alt centru universitar a fost faptul că Clujul este cel mai apropiat de mine și cel mai bun, după părerea mea. Având prieteni care sunt la Medicină Generală, Medicină Dentară în ani mai mari, datele luate de la ei mi-au confirmat că Clujul este cea mai bună opțiune pentru mine”, a spus acesta.

Și Denisa din Baia Mare a optat pentru UMF: „Merg la medicină din clasa a VII-lea, îmi plac mult cazurile. Cam asta”. Nici pentru ea nu a contat salarizarea medicilor.

O altă candidată, Maria, s-a înscris la UMF Cluj-Napoca deoarece părinții săi locuiesc în oraș: „Părinții mei locuiesc în Cluj și, atunci, normal că am vrut să fiu mai aproape și de familie, și din cauza faptului că e cotată drept una dintre cele mai bune universități din Cluj”. Întrebată dacă a contat salarizarea medicilor în decizia luată, aceasta a răspuns: „Evident contează să fii bine răsplătit, dar nu cred că asta este tot ceea ce își dorește un medic”.