Cozmin Gușa, acuzații INCENDIARE la adresa lui Dan Barna: Este omul lui Coldea! USR este partidul SRI

Analistul politic Cozmin Gușă consideră că USR și Dan Barna sunt creația lui Florian Coldea și a statului paralel, care încearcă să revină la butoanele puterii prin intermediul acestora. Gușă arată că acest sistem i-a făcut președinți pe Băsescu în 2009 și Iohannis în 2014, iar acum încearcă să facă același lucru cu Dan Barna.

”M-aș fi bucurat să fi salutat un partid nou. Am încercat să fac și eu așa ceva prin 2005, 2006, 2007, numai că statul paralel al lui Coldea, șeful domnului Barna devenise deja suficient de puternic pentru ca să nu permită manifestări non-cazone, adică eu știu cu ce m-am luptat atunci, știu cât de mult au suferit colegii mei din toate filialele din țară, poate au uitat telespectatorii PARTIDUL INIȚIATIVA NAȚIONALĂ, un partid de tineri, mai tineri decât este Dan Barna astăzi, dar nu a fost voie de la stăpânire, că asta era teama.

Cunosc câțiva tineri remarcabili și la USR și la PLUS, am avut curiozitatea prin aeroporturi sau prin călătorii să-i cunosc, să stau de vorbă cu ei, mulți dintre ei sunt animați de gânduri pozitive, sunt profesioniști. Unora, nu le dau numele, nu le venea să creadă că ar fi sub o pulpană de tip securist, să știi să-ți dai seama atunci când ești manipulat securistic trebuie să ai experiență, trebuie să fi discutat cu bătrâni, să fi trecut tu prin aceste filtre, ce nu poți cere unui tânăr remarcabil, poate bun profesionist în domeniul lui care nu a trecut prin aceste furci caudine.

Insist, fostul stat paralel reprezentat astăzi la vârf de Florian Coldea dorește să joace în continuare după cum s-a obișnuit. Statul paralel nu putea să capete atâta putere dacă Florian Coldea nu s-ar fi implicat direct în campania electorală din 2009 pentru așa-zisa realegere a lui Traian Băsescu, respectiv dacă nu s-ar fi implicat atât de tare, de frică, împotriva lui Victor Ponta în 2014 și de partea lui Klaus Iohannis. Deocamdată, ca să spun un lucru pozitiv despre Coldea ultimele două alegeri prezidențiale i se datorează, respectiv mandatul 2 al lui Băsescu și primul mandat al lui Iohannis. Dar când spun Coldea, eu vorbesc despre sistem, nu despre o persoană, pentru că cei care îl cunosc foarte bine, mă refer la Mirel Curea care i-a fost ghid prin București, la începutul carierei știu că nu merită chiar atâtea laude, dar la fel cum descriem sistemul Soros prin George Soros, la fel descriem statul paralel prin Florian Coldea, deși nici Soros nu-i chiar Soros, nici Coldea nu-i chiar Coldea.

Aceste lucruri care-l fac astăzi pe Coldea să fie activ au originea într-o frustrare de tip personal, venită de la alegerea lui Iohannis, în care a militat mult și a avut mari merite în 2014, înțelegând apoi că va fi decapitat, asta a înțeles-o prin 2016 și militând din plin la formatarea acestui partid care practic pe scheletul guvernării lui Cioloș din 2016 a parazitat PNL-ul de atunci făcându-l să aibă un scor mic, Cioloș jucând în lateral de partidul care teoretic îl susținea și dând posibilitate tovarășului său, Liviu Dragnea, să obțină cu PSD-ul acel scor extraordinar de mare, nociv și pentru PSD și pentru România după cum s-a văzut, în urma jocurilor din 2016 încoace.

Ca o concluzie, spune Cozmin Gușă: rezultanta eforturilor sistemului Coldea asupra politicii României este una de tip negativ. Mandatul 2 al lui Băsescu a fost unul dezastruos și din nefericire nici ce s-a întâmplat în mandatul Iohannis nu ne pune să aplaudăm, de aia și spuneam: președintele nostru fără să facă rău, nefăcând bine sau lucruri constructive ajunge astăzi punându-și mandatul pe masă să devină o simplă majoră pentru ceilalți candidați cum or fi ei, chiar și cine este acest Dan Barna? LOLEK!”, a spus Cozmin Gușă, la Realitatea TV.