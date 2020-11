Cozmin Gușa: Am 3 lucruri care ma enerveaza la cazul Daniel Tudorache. Il credeam diferit de Dragnea&Company

Analist politic și membru al PSD, Cozmin Gușă, susține că acest caz al lui Daniel Tudorache este utilizat ca monedă electorală, asta pentru a promova sloganul USR-PLUS ”O Românie fără hoție!”. Gușă se arată dezamăgit inclusiv de Tudorache, despre care spune că se aștepta să fie altfel decât ”Dragnea&Company”.

”CAZUL DAN TUDORACHE. 3 LUCRURI CARE MĂ ENERVEAZĂ:

1. INTERFERENȚA SAMAVOLNICĂ A JUSTIȚIEI ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ, MENITĂ SĂ VALIDEZE INDIRECT, PRIN COMPARAȚIE, “CINSTEA” USR-PLUS.

2. PASIVITATEA ȘI MUȚENIA LAȘĂ A COLEGILOR ȘI APROPIAȚILOR LUI TUDORACHE, CARE “S-AU ASCUNS SUB PATUL” DIN ANTICAMERA PUȘCĂRIEI.

3. MECANISMUL PUTUROS DE CORUPȚIE PUS LA CALE DE FOSTUL PRIMAR, OM PE CARE-L CREDEAM DIFERIT DE ALDE DRAGNEA&COMPANY.

Cu Dan Tudorache sunt amic de câțiva ani, și-n această calitate i-am dat sfaturi utile în administrarea parcursului său politic, pe unele le-a urmat, pe altele nu. Am apreciat la el faptul că era ponderat, în marea de gălăgioși și mitomani/hoțomani politici din București, plus faptul că era un om atent la nevoile comunității administrative pe care a păstorit-o. În campania electorală nu l-am sprijinit însă decât prin devoalarea publică a “cancerului” reprezentat de venirea la cârma administrativă a Sectorului 1 a lui CLOTILDE&Company, nu i-am mai dat sfaturi de strategie și acțiuni electorale, în primul rând tocmai pentru că a refuzat să renunțe la colaborarea ineficientă, toxică și aducătoare de necazuri ulterioare cu unii dintre cei ce i-au fost alături.

Ce se-ntâmplă însă în CAZUL DAN TUDORACHE este cu mult mai grav decât mecanismele și faptele de corupție de care îl acuză procurorii, care fapte, nefiind negate punctual și argumentat nici măcar de către fostul primar, îl îmbracă pe acesta în mod credibil în “HAINELE CORUPTULUI DE SERVICIU”. Zic de cca 15 ani că justiția românească este motivul principal al decăderii noastre naționale, acțiunile sale principale și felul în care s-a lăsat manevrată de către liderii politici INTERNI SAU EXTERNI, ne-au adus aici unde suntem azi, adică “LA COADA VACII”.

La Sectorul 1 am avut ALEGERI DOVEDIT-FRAUDATE, ce-au pus astfel sub semnul întrebării chiar democrația de la noi, iar prin faptul că acțiunile de fraudă n-au fost anchetate și pedepsite rapid, ne-a relevat cu precizie că DEMOCRAȚIA ROMÂNEASCĂ mai trebuie evocată doar la nivel aspirațional. Dar uite că n-a fost deajuns, și pentru ca USR-PLUS, FORMAȚIUNEA POLITICĂ A SECURICILOR, să poată căpăta propulsie electorală, în condițiile în care a arătat clar că și-a pierdut potențialul de “seducție”, apare acțiunea Tudorache. În lipsa anchetării lui Clotilde și a celor ce-au sprijinit-o în furtul electoral, prin această acțiune din campanie la adresa lui Tudorache justiția apare exact ca un agent ce are rolul să RECREDIBILIZEZE PRIN COMPARAȚIE alura politică puternic șifonată a HOȚOMANILOR CU RUCSACE DE LA USR-PLUS. GRAV!

Așa cum am zis, nu chestionez aici asupra faptelor din dosarul Tudorache, tocmai pentru că nu prea o face nici el, dar cum să lipsească din dezbaterea publică ipoteza PREZUMȚIEI DE NEVINOVĂȚIE, atât de des invocată chiar în cazurile Dan Barna sau Clotilde Armand, ca să nu mai vorbesc despre suspecții Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea?! Cum să treacă pe “MUTE” tot mecanismul de reacție publică al PSD, și chiar în campania electorală, când e evident că TĂCEREA SUGEREAZĂ VINOVĂȚIA COLECTIVĂ, cu inducerea ideii că toți tac doar pentru că vor fi următorii pe lista STATULUI PARALEL?

Atenție vă rog, dacă nu aș cunoaște precis detalii la fel de infamante din activitatea politico-administrativă a LIBERALILOR SAU PLUSERIȘTILOR, pe care le cunosc chiar mai bine destui pesediști, aș putea zice că JUSTIȚIA E OARBĂ ȘI NIMEREȘTE CU COASA DOAR LA STÂNGA, DIN ÎNTÂMPLARE. Dar știind cu toții că nu-i așa, cum să nu-și dea seama cei pomeniți că STAU ASCUNȘI EXACT SUB PATUL DIN ANTICAMERA ARESTULUI, rezervată în mod special doar pentru pesediști, în condițiile în care totuși liberalilor și pluseriștilor li se permite plimbarea în libertate, dar totuși doar prin ȚARCUL BINE PĂZIT DE GARDIENII STATULUI PARALEL? Nici nu mai evoc aici zecile de persoane publice ce-au beneficiat de sprijinul lui Tudorache și care, chiar dacă nu-l pot apăra, ar putea măcar să-și exprime îndoiala asupra corectitudinii demersului per ansamblu, n-ar fi puțin și nici incorect, ar avea semnificația că “NU LAȘI OMUL LA GREU”. Din păcate, marea majoritate fac parte din categoria ce-și CAUTĂ ACUM VIITOARELE AVANTAJE PE SUB FUSTA CLOTILDEI.

Și-n final, mă-ntreb și vă întreb CUM MAMA MĂ-SII SĂ MAI SPERĂM CĂ VOM PUTEA AVEA REACȚIE, PARTIZANĂ, SUBIECTIVĂ SAU CUM O FI, ATUNCI CÂND SE VA PUNE PROBLEMA SĂ NE APĂRĂM INTEGRITATEA NAȚIONALĂ ÎN FAȚA UNOR PREVIZIBILE ACTE LA FEL DE SAMAVOLNICE VENITE DIN EXTERIOR?!”, scrie Cozmin Gușă.