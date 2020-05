Cozmin Gușa, amuzat de meciul Mihai Gadea - Viorel Catarama: 'LUAȚI-L DE PE NOI CA-L OMORAM!'

Analistul Cozmin Gusă comentează luni, pe Facebook, emisiunea 'Sinteza Zilei' moderată de Mihai Gâdea, care l-a avut ca invitat pe omul de afaceri Viorel Cataramă.

„Meciul Gadea - Catarama, etapa comica: "LUATI-L DE PE NOI CA-L OMORAM!"

Am fost anuntat din timp despre emisunea Gadea-Catarama de aseara, am urmarit-o aproape de la inceput si la final mi-a parut bine, am adormit vesel, tocmai pentru ca m-am distrat copios!

Ca sa-l "puna jos" de data asta pe Catatrama (fericitul beneficiar al celui mai bun PR GRATUIT din aceasta criza) , a fost montata o piesa de genul "sa stea cu spatele la zid", respectiv "acum intra-n scena sa loveasca X, Y, Z, etc.". Vorbim totusi despre emisiunea de seara cu cel mai mare rating, iar profesionistii stiu ca asa ceva se pregateste cu atentie.

De aflat ceva nou din emisiune n-a fost cazul aseara, asa ca n-avem ce comenta pe partea asta, spectacolul merita doar o concluzie: Catarama "si-a facut numarul" din nou, iar mobilizarea masiva impotriva demonstratiei sale ca statul roman e "praf" n-a facut altceva decat sa arate inca o data ... exact asta .

Sa consemnez totusi si "new entry-ul" in persoana asa-zisului milionar Cornel Tabacaru din Costa Rica, cunostinta veche a "padurilor" ( #ElenaUdreaStieBineeee ).

Astept urmatoarea etapa cu interes, ce sa mai vorbim despre Viorel Catarama, care obtine efecte mari, cu mijloace putine. Ce-i drept, si cu adversari cam ... mici!”, scrie Gușă pe Facebook.

