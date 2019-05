Cozmin Gușa, analiza-exploziva: 'Triunghiul infracțional este Dragnea - Mazare - Elan Schwartzenberg'. Fostului primar i se trage de la o tradare din 2009

Consultantul politic Cozmin Gușă a făcut o analiză amplă a "cazului Radu Mazăre", cel care luni seară a revenit în România, cu escortă, în urma extrădării din Madagascar.

"Telespectatorii trebuie sa inteleaga ca acest eveniment cu Mazare este o telenovela politica, bazata pe fapte reale, care loveste exact in inima coruptiei transpartinice, bazata pe jocurile baronilor din ultimii 10-15 ani.

L-am ascultat pe unul dintre fratii lui Mazare, care se dadea exeget si cita din clasicii chinezi. Nu a fost marea revolutie culturala, a fost revolutia culturala, a fost marele salt inainte. Dar de la ei nu putem avea pretentii, pentru ca maximum ce au citit au fost meniurile restaurantelor de lux pe unde s-au perindat in calitatea lor de slujitori ai statului roman. Am vazut ca s-a tot insistat pe aceste lucruri spuse de Alexandru Mazare. Nu le-a invatat bine nici macar de pe foita pe care o fi primit-o.

Pe scurt, cazul Mazare este un caz-scoala pentru Romania post 1989, pentru ca el este pigmentat intre trei ingrediente: de coruptie, de tradare in interiorul partidului si cele legate de statul paralel.

Legat de coruptie, cine se indoieste in Romania ca Mazare si ai sai nu ar fi fost implicati in cazuri de coruptie, in conditiile in care aceasta bogatie exorbitanta afisata, bogatie nedisimulata, cu case, yahturi, Brazilia, Madagascar, milioane si milioane de euro cheltuite, nu puteau sa fie corespunzatoare averii unui primar de mare municipiu, fie el si Constanta.

Doliu mare în Formula 1. Fostul mare campion, Niki Lauda, a murit

Aceste ingrediente, atentie!, tin si de Brazilia, pentru ca cel care l-a initiat pe Dragnea in investitiile din Brazilia este chiar Radu Mazare si inca un personaj, despre care voi vorbi imediat, care este personajul-lipsa. Acolo este un triunghi din care lipseste cineva pe care il voi pomeni imediat.

O sa vedeti ca totul are legatura, apropo de coruptie, si cu Tel Aviv. Adica, exista si aici un triunghi, Brazilia - Madagascar - Tel-Aviv, trasee pe care le-a urmat si cel pe care Mazare si ai sai l-au promovat la varf si l-au ajutat sa preia conducerea PSD, Liviu Dragnea".

Patronul Realitatea TV a continuat: "Am vorbit despre tradare. Tradarea la nivel de PSD este cam asa, si v-o spun in cunostinta de cauza, pentru ca am fost strategul campaniei lui Mircea Geoana din 2009, alegeri pe care Geoana nu le-a pierdut pentru ca reteaua statului paralel a furat voturile din Diaspora, nu le-a pierdut pentru ca amaratul de Geoana s-a dus intempestiv si a facut o vizita lui Vantu. Alegerile le-a pierdut Geoana pentru ca organizatia Constanta, condusa de Mazare, unde erau multe voturi, atentie!, un PSD care atunci avea 60 la suta la Constanta, nu s-a mai mobilizat, l-a tradat pe Geoana si au jucat impreuna cu statul paralel in favoarea lui Traian Basescu.

Lui Mazare i se trage de la acea tradare intr-un mod care poate este greu de inteles de catre telespectatori, dar a fost cam asa: "Mai, Mazare, daca il tradezi pe Geoana in 2009, dupa cum a facut-o si Dragnea in 2009, o sa ai parte de proiecte de la Ministerul Dezvoltarii, te luam la masa cu statul paralel din jurul lui Basescu si o sa fii fericit".

Atunci, acest baiat din Bucuresti, tot marinar, care s-a relocat la Constanta, a acceptat acest joc cu statul paralel. Dar, pentru ca nu era competent sa stea la aceeasi masa cu statul paralel, a fost luat ca tinta si, cu argumente solide, a fost, practic, martelat.

SCENE TERIBILE în fața judecătorilor, cu una dintre angajatele fictiv din dosarul lui Liviu Dragnea: 'Știu că am greșit! Vă rog să aveți un pic de clemență'

Revolta lor, a lui Mazare si a alor sai, este legata de faptul ca de ce au fost alesi ei. Iar raspunsul sta in acea tradare a PSD-ului, pe care Mazare, sfatuit de catre cel de-al treilea membru al triunghiului corupt, a ales sa fie".

În acest moment, Cozmin Gușă l-a introdus în ecuație pe Elan Schwartzenberg: "Si acum este momentul sa il numesc si pe al treilea membru. Pentru ca am vorbit despre legatura Dragnea - Mazare, al treilea membru al triunghiului, poate seful lor, este un alt fugar, care se numeste Elan Schwartzenberg. Condamnat in Romania, fugit din Romania, exact ca Mazare, si care beneficiind de o cutuma internationala conform careia un cetatean israelian, daca sta in Israel, nu mai poate sa fie deferit justitiei din alte state, bine-mersi, indestulat, sta acolo linistit. Deci, adevaratul triunghi infractional este Dragnea - Mazare - seful Elan Schwartzenberg, care astazi este fugar.

In jocurile lor din 2009 au fost ajutati si de catre coordonatorul campaniei pro-Basescu, respectiv Florian Coldea, care nu este fugar, este in Romania si asteapta si el de la Sectia Speciala sa vada ce i se intampla.

Deci, este un adevarat triunghi in Romania si in plan international, care a pus la cale, in beneficiul politic al lui Dragnea, in beneficiul economic al lui Mazare si Elan Schwartzenberg, acest gen de activitati. Mazare parea un fel de angajat al lui Elan Schwartzenberg, pentru ca a marturisit public ca ceea ce a facut el prin Brazilia si investitiile le-a facut pentru ca asa l-a sfatuit Schwartzenberg, iar ceea ce a facut in Madagascar a facut pentru ca acelasi Schwartzenberg, cetatean roman si cetatean israelian din Iasi, l-ar fi sfatuit. Asta este foarte important si de mentionat, daca vrem sa intelegem aceasta telenovela politica".