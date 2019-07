Cozmin Gușa, atac NEAȘTEPTAT la adresa lui Nicușor Dan și USR: E partidul lui Coldea

Într-o radiografie făcută candidaţilor la fotoliul de la Cotroceni, joi seară (25 aprilie), la emisiunea "Legile puterii", consultantul politic Cosmin Gușă a reluat teza potrivit căreia Nicușor Dan și USR sunt creația lui Florian Coldea, fostul numărul 2 în SRI pe perioada celor două mandate prezidențiale ale lui Traian Băsescu. “/.../ acei membri PNL, printre care şi Rareş Bogdan care trâmbiţează sus şi tare că aşteptăm o finală Iohannis - Barna, nu fac jocul lui Iohannis, inconştient ei nu fac jocul lui Iohannis, ci al lui Barna, ca să nu zic al lui Coldea. Pe Coldea nu-l mai critic, a performat omul. Măgureanu şi-a făcut partid şi era puternic, nu a performat. Coldea a făcut USR-ul, l-a pus în Parlament şi azi are candidat care se bate cu Iohannis", a comentat Gușă, subliniind că președintelui Iohannis îi va fi mult mai greu cu Barna în finală.

Teza lui Cosmin Gușă nu este nouă. Au mai apărut în presă articole care vorbesc despre planul lui Florian Coldea, unul dintre atotputernicii zilei până nu de mult și care și azi are pârghii în toate instituțiile statului, de a-și face propriul partid, prin interpuși și care să pară o emanație a societății civile. ONG-ul lui Nicușor Dan și Nicușor Dan în persoană erau perfecte pentru acest proiect de țară. Care acum dă roade politice, cu activistul Nicușor Dan ajuns deputat între timp și cu ambiții politice tot mai mari.

Planul celor de la USR este destul de transparent la acest moment - poziționându-se drept autentica opoziție la PSD, USR are două mari obiective pe termen scurt – anul acesta, debarcarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni via Dan Barna și a Gabrielei Firea de la Primăria Capitalei, anul viitor via Nicușor Dan.

Unul dintre finanțatorii și susținătorii de bază este Matei Păun, reactivat și el în contextul alegerilor prezidențiale de anul acesta și cele locale de anul viitor.

Pe contul personal de Facebook, Matei Păun a început de ceva timp deja campania pentru Nicușor Dan, distribuind la trei-patru zile postările celui care a anunțat deja că se dorește candidatul opoziției la Primăria Capitalei. Legat de acest fapt, Dan a replicat pentru stiripesurse.ro, spunând că “eu postez de 10 ori pe săptămână și sunt peste 200 de oameni care-mi dau share”. Doar că nu cu toți are o prietenie din 2012 și nici nu i-au fost sponsori în demersurile politice anterioare, este detaliul nemenționat de Dan.

Și de fapt detaliul cel mai greu de gestionat din punct de vedere al imaginii pentru Nicușor Dan sunt legăturile Lui Păun, posesor și al cetățeniei germane, cu Rusia, ușor de făcut și parțial asumate de acesta. Școlit în SUA, Păun și-a construit întreaga carieră lucrând pentru diferite firme de investiții, aproape exclusiv în spațiul rusesc și Comunitatea Statelor Independente (CIS). Din anul 2012, între Nicușor Dan și Matei Păun s-a legat o prietenie apropiată, bancherul de investiții devenind consultant politic al USR și al fostului lider USR. Promovat în anul 2009 chiar pe pagina oficială de YouTube a Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE), Păun figurează drept unul dintre membrii Diasporei revenit în România pentru un nou început. Poate deveni ușor o portavoce legitimă a USR (este foarte activ pe Facebook, mediul în care USR speră să câștige confruntarea cu Iohannis) în atragerea voturilor românilor plecați din țară spre Dan Barna și alianța USR-Plus.