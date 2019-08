Cozmin Gușa, despre plusurile și minusurile Congresului PSD: 'Discursul lui Dancila a fost punctul tare'. Ce concluzie a tras consultantul politic

Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat, la Realitatea TV, Congresul PSD reunit pentru desemnarea oficială a premierului Viorica Dăncilă drept candidatul partidului la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

"Discursul lui Dancila a fost punctul tare al Congresului. Si am devenit foarte curios apropo de echipa care o asistă pe Dancila, pentru ca a fost un discurs total dedicat genului de electorat pe care il vaneaza PSD si Viorica Dancila. O sa il recitesc. Este un discurs de stanga, pigmentat cu foarte multe elemente de modestie si cu detalii de tip personal.

Al doilea lucru bun este modul in care Viorica Dancila, intr-un mod neasteptat, a fost extrem de precisa, naturala, a citit pe jumatate, iar la final a avut cateva minute in care, dandu-si ochelarii jos, fara sa citeasca si fara sa faca nicio greseala gramaticala, Viorica Dancila si-a finalizat acest discurs foarte bine lucrat, in care a sugerat modestia, precizia si faptul ca Romania are nevoie de construcție", a început Cozmin Gușă analiza.

Apoi a continuat: "Nu am remarcat niciun element de tip negativ. Chiar si cand s-a referit la mandatul lui Iohannis in mod negativ, a facut-o fara sa ii pronunte numele, ca sa nu dea nastere la controverse, sa ramana acest spirit de tip constructiv.

In rest, lipsa de entuziasm este un element care poate sa dea de gandit, faptul ca baronii celebri nu au fost prezenti, iarasi da de gandit. Lipsa lor poate sa fie buna, dar daca te gandesti la mobilizarea partidului, nu este un element care sa vina in sprijinul unei teorii conform careia a fost un congres tare. A fost un congres care a bifat ceva, care a vrut sa sugereze modestia in contract cu megalomania de la congresul lui Ponta, din 2014, de pe stadion.

Informatiile mele sunt ca au fost dispozitii precize, ca sa nu semene nimic de la precedenta lansare a lui Ponta, dar, dupa cum vedeti in imagini, oamenii care se freaca la ochi si nu au entuziasm in a aplauda, acolo se pune problema mobilizarii si a entuziasmului".

Cozmin Gușă susține că au fost și „momente penibile” la acest Congres.

"Au fost si momente penibile la acest congres, cel mai penibil fiind MC-ul din biblioteca, nu cel din discoteca, cel despre care am o parere neta apropo de lipsa lui de capabilitate intelectuala si care este numarul doi in partid, Eugen Orlando Teodorovici. Rar am vazut o asemenea insailare de platitudini, cu o asemenea greutate de a cita de la Octavian Paler, pana la Nassim Taleb, dar nu cred ca ajunge la electoratul PSD aceasta concluzie de penibilitate asupra a ceea ce a executat acolo Orlando Teodorovici.

Sigur, saracul, in putinatatea gandirii lui, aducandu-l in discutie pe Taleb, de fapt a sugerat ceea ce s-a intamplat. Asta cu anti-fragilitatea, din fel de fel de elemente nepredictibile sau erori, se poate naste ceva ce poate sa fie si bun. Dar mai inseamna si un element cu conotatii negative, care se naste aproape din nimic, care, de fapt, a fost acest eveniment din 2016, al guvernarii de tip Dragnea, o lebada neagra pentru Romania, pentru economia Romaniei si pentru viata din PSD", a mai precizat Cozmin Gușă.

Patronul Realitatea TV și-a dezvoltat apoi ideea: "Gura pacatosului adevar graieste si, saracul, chiar daca se scremea pe acolo sa citeze din autori celebri, pe care sunt sigur ca nu i-a citit, uite asa se nimereste sa se spuna adevarul. Marea problema a PSD-ului de azi este lipsa unor oameni de calibru intelectual, care sa emita de la tribuna lansarea unui candidat care sa conduca Romania, un candidat-femeie, o premiera in viata interna a social-democratiei romanesti, care nu mai e social-democratie.

In afara de Stanisev, pe care il cunosc bine, din 2001, este un om bine mobilat intelectual, in rest, evoluțile au fost extrem de palide si prin ceea ce sufera candidatura lui Dancila astazi este aceasta lipsa de sustinere din partea unor personalitati cu anvergura intelectuala, intelectuali de stanga, care sa poata sa spuna niste lucruri.

Discursul lui Dancila a fost unul bun, interpretarea a fost neasteptat de buna, dar este clar ca s-a pregatit pentru asta. In rest, tot ce a fost acolo a adus mai degraba a un soi de saracie a sustinerii Vioricai Dancila. Asta nu inseamna, insa, ca nu are sanse de tur doi, dimpotriva!

Treburile pe care le-a facut, venind cu niste personalitati consolidate la pozitiile de ministri sau vice-prim-ministru, adaugate la discursul ei, o anunta pe Viorica Dancila ca pe cineva care se lanseaza. Daca va face un joc mediatic semnificativ si daca poate sa isi mobilizeze structura de partid, ar putea sa-l depaseasca pe Dan Barna si sa intre in turul 2 cu Klaus Iohannis, chiar daca rezervistii din serviciile secrete fac eforturi semnificative coordonandu-l pe Ponta".

La final, Cozmin Gușă a concluzionat: "Concluzia mea este ca cei care i-au pregatit discursul nu sunt specialisti in politica, ci in marketing, care inteleg ce trebuie sa spui unui electorat de stanga, dar nu inteleg complexitatea unui discurs de lansare la prezidentiale, cand, la punctul 1, trebuia sa fie aceasta zona de relationare externa, mai ales, subliniez!, dupa ce Klaus Iohannis a a avut aceasta intalnire cu Trump si sustinerea clara asumata de Trump in favoarea presedintelui".