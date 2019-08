Cozmin Gușa, despre Ponta: Nici Vadim nu era in stare de așa ceva!

Cozmin Gușă a declarat luni, la Realitatea TV, că nici Corneliu Vadim Tudor nu se comporta așa cum a făcut-o Victor Ponta după discuțiile cu Viorica Dăncilă.

„Sunt mirat. Credeam ca Victor Ponta nu mai poate sa ofere surprize. Prima data cand am citit acea postare am crezut ca este o gluma. Nu mi-am inchipuit ca un presedinte de partid se califica sa divulge discutii cu un alt lider de partid care e si premier din intalniri tete-a-tete. Asa ceva nu s-a mai pomenit. Nici Corneliu Vadim Tudor nu era in stare de asa ceva. Il arata pe Ponta ca un un om politic disperat si paracios. Cred ca odata cu acest demers s-a descalificat ca un lider care sa stea la masa negocierilor. Ponta face un mare deserviciu si partidului lui, Pro Romania, care devine nefrecventabil pentru negocieri (...) Victor Ponta a incercat sa o traga pe sfoara pe Dancila, folosindu-se in acest joc si de Taricenau. Au ramas amandoi cu buzele umflate când PSD a decis că-și asumă o guvernare minoritară”, a declarat Gușă, după ce Ponta a dezvăluit pe Facebook discuțiile pe care le-a avut cu premierul Viorica Dăncilă.

