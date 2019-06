Cozmin Gușa DEZVALUIE cum s-au facut jocurile la Congresul PSD: 'Candideaza toți, dar iese cine trebuie'

Cozmin Gușă a comentat la Realitatea TV rezultatele votului pentru președinția PSD. Premierul Viorica Dăncilă a devenit și președintele partidului, Eugen Teodorovici - preşedinte executiv, iar Mihai Fifor - secretar general.

"Prima data, as vorbi despre impresiile de la Congres. Eu am vazut ca nu prea va distrati. A fost multa comicareala pe acolo, pe la PSD, apropo de ce ne asteptam, ce stiam despre PSD, cu lideri grei, cu jocuri de culise care se desfasoara in timpul Congreselor. Au fost Congrese memorabile. In 2001, Adrian Năstase, cu destule emotii, desi era prim ministru, doar in ultimul moment si-a asigurat si sprijinul informal al lui Ion Iliescu, proaspat reales presedinte. A fost multa tensiune, dar nu s-a scris, pentru ca presa nu era atat de libera atunci. Geoana vs Iliescu in 2005 si Grupul de la Cluj si altii si chiar Congresul din 2010 in care, si cu sprijinul noului presedinte in functie, Victor Ponta a fost ales presedinte.

Adica, PSD-ul asta atat a fost de bastonat si de atat de mult timp, incat a ajuns intr-o stare usor deplorabila. Ca sa fiu corect, este Congresul lor, singurul lucru pe care l-au realizat este acest tip de democratie interna, adica, ma rog, candideaza toata lumea, dar iese cine trebuie.

Si nu a fost nicio indoiala, cand Viorica Vasilica Dancila a venit dimineata incadrata de razgandacul Orlando si de Mihai Fifor, era clar semnalul. S-a vazut in voturi. Asta cu democratia interna s-a realizat", a inceput Cozmin Gușă analiza.

Apoi a continuat: "Sa punctam, totusi, ca sa ne distram, ca Viorica Vasilica Dancila preda stafeta asta de mazetă, ca trebuie sa se rada de cineva in partid, lui Orlando. Adica Viorica Vasilica Dancila, de care a ras toata tara cu pofta timp de aproape doi ani, ii preda stafeta de actual presedinte executiv lui Orlando, de care o sa radem mult.

Orlando este genul de om politic cu un discurs care nu a fost comentat ca fiind golanesc, dar el a fost, de fapt, un discurs de golanas, cu lucruri care nu se puteau spune de la tribuna unui partid cum este PSD-ul. Vezi, Doamne, Ministerul Dezvoltarii propune, dar pixul este la mine. Ca pe vremuri, cand celebrul baron de Gorj spunea ca bugetele sunt in pixul meu si toata presa inca sanatoasa s-a revoltat.

Deci, avem aceasta predare de stafeta. Viorica Vasilica Dancila s-a impus ca fiind serioasa si tare pe tocuri si a predat stafeta, ca sa radem de cineva la nivel de PSD, noii mascote, noul gafeur, din nefericire. Si spun din nefericire pentru ca el cumuleaza si functia de ministru de Finante, si de vice-prim-ministru, ceea ce va genera efecte mari. Profesionalismul lui este o poveste inventata. Daca ar sta fata in fata cu profesionistii in macro-economie si in finante, foarte usor, toti cei care il sustin astazi intr-un fel sau altul si-ar da seama ca suntem intr-o situatie critica. Dezastrul din septembrie, veti vedea, o sa il aiba drept paratraznet pe Orlando".

"S-ar putea sa fi fost totusi un calcul. Este totusi nevoie de un paratraznet, de cineva care trebuie demis si care sa deconteze strategiile din perioada Dragnea-Valcov-Orlando, pentru ca el este singurul care a ramas din aceasta tripleta care a tarnosit economia Romaniei si ne-a pus intr-o situatie cvasiimposibila de a mai pluti, fara asistenta financiara de la FMI din 2020 si nu spun prostii. A fost o vizita a FMI, in care ne-au anuntat sa ne pregatim de asistenta. Daca nu din toamna, atunci la inceputul anului viitor.

Lui Orlando nu i-a verificat nimeni studiile, sa vada cand si cum a absolvit facultatea. Va fi deliciul presei sa faca asta, pentru ca au ras doar de Nicolicea, care a disparut. Daca justitie nu mai e, nici Nicolicea nu mai e in discursurile PSD-ului", a completat acționarul Realitatea TV.

Cozmin Gușă a vorbit apoi despre Marian Oprișan, cel care a renunțat să mai țină discursul la Sala Palatului, pe motiv că a fost huiduit.

"O marca a PSD-ului actual este faza asta cu Oprisan. Si problema nu este ca a fost huiduit. A primit ce merita dupa aceste gesturi de curvasareala, cum definea Aurelian Badulescu in prima parte a emisiunii. Problema este ca ditamai vicepresedintele care visa sa ajunga presedinte executiv nu a avut curajul sa infrunte sala, sa infrunte colegii, cu un discurs.

Daca esti sef intr-un partid si esti de peste 20 de ani acolo, cum sa pleci de la tribuna atat de umilit si aplecat, pentru ca unii colegi, mai incalziti, cu opinia lor, sau poate sala intreaga, nu conteaza, daca esti lider, trebuie sa infrunti o sala.

Acest gest al lui Oprisan este o marca a lipsei de curaj si de leadership pe care, astazi s-a vazut, o resimte PSD-ul.

Pai, sa ajunga Codrin Ștefănescu sa aiba cel mai bun discurs? De tip politic, de stanga. Asta nu s-a intamplat niciodata in PSD. Toata lumea sa laude, din lipsa de alte solutii sau de discursuri, discursul lui Liviu Plesoianu, care nu a fost iesit din comun, nu a fost unul lucrat, sa spunem ca a fost unul curajos, care exprima public gandurile majoritatii din PSD si atat. Dar nu cu valoare de intrebuintare. Nu cu proiecte pentru partid, de scos partidul din aceasta faza aproape cataleptica in care este.

Viorica Vasilica Dancila si-a consolidat ceea ce avea consolidat, si asta pentru ca este prim-ministru si pentru ca este bine asistata si este nevoie de ea in acest joc extrem de precar din politica romaneasca, in perspectiva prezidentialelor", a mai afirmat Gușă.

Consultantul politic s-a referit apoi la Mihai Fifor: "Mihai Fifor, un baiat cuminte, care nu deranjeaza, care a flancat-o pe Viorica Vasilica in ultimele saptamani si a fost rasplatit in urma unei tradari a lui Marius Dunca, cel care aparea ca cel ales de Viorica Vasilica, dar avand in vedere opozitia multor membri din PSD, a fost obligata sa il sacrifice in favoarea unui Fifor care are un discurs bun, dar este la fel de caldut.

Si noua mascota, sa radem cu Orlando-minte-putina, cum ii spun eu. Asta va fi un deliciu al comentatorilor in urmatoarea perioada".