Cozmin Gușa, dezvaluire exploziva despre gestul Vioricai Dancila: 'O sa apara știre, eu am aflat-o inainte'

Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit la Realitatea Tv despre tensiunea dintre Paul Stănescu și Viorica Dăncilă, asta după ce liderul PSD Olt i-a reproşat în CEx că este apreciată negativ de români pentru că este asociată cu fostul lider PSD Liviu Dragnea.

"Sa iti mai dau o stire. Un om caruia Dancila ii este datoare, ma refer la Paul Stanescu, si cunosc detalii, dar nu le expun public, pentru ca a avut curajul sa ii spuna ca nu are scor suficient de mare pentru turul II si va distruge partidul, de ieri, i-a luat in catare oamenii din structura centrala propusi nu de Stanescu, ci de PSD Olt, si i-a dat afara.

Fiecare organizatie care a avut rezultate bune, ca Oltul, isi propune oameni in structura centrala. Si pentru ca Stanescu i s-a opus, vrand sa ii deschida ochii, astazi i-a executat pe oamenii propusi de organizatia Olt in structura centrala. O sa apara stirea maine, eu am aflat-o inainte".

Cozmin Gușă atrage atenția asupra rolului pe care îl joacă Viorica Dăncilă: 'Pare proastă, dar nu este'

"Viorica Dancila si-a revenit in urma faptului ca a fost asistata de niste profitori, care stiu jocul de putere, dar care nu au vreun scop sa o duca in turul II, care nu au vreun scop sa ajute PSD-ul, ci au scop de inavutire. Nu este asistata spre succes, ci spre o mediatizare momentana, in care i se spune: "Vezi ca nu te mai face lumea proasta si agramata la marea majoritate a trusturilor de presa?". Sau "Vezi ca in partid nu mai comenteaza nimeni in afara de Paul Stanescu? Este meritul nostru. Ne asculti, iti merge bine. Nu ne asculti, o sa ai probleme". Daca PSD nu intra in turul II, isi pierde si rezerva de incredere ca ar fi un partid dominant. Mai are o mica rezerva de incredere, la electoratul de stanga, inclusiv pensionari, oameni cu venituri mici, sau unii intelectuali de stanga. Dar mica rezerva de incredere asteapta o confirmare de reprezentativitate la prezidentiale", a completat patronul Realitatea TV.

Precizăm că premierul a dispus revocarea din funcţia de şef al ISC a lui Emil Florin Albotă, considerat un apropiat al lui Paul Stănescu, baronul PSD de Olt cu care premierul a intrat în coliziune în ultimele două luni.