Cozmin Gușa, dezvaluiri din culise despre Traian Basescu, Rareș Bogdan și Renate Weber

Analist politic și membru al PSD, Cozmin Gușă, își amintește momentul în care era în PD, iar Traian Băsescu, proaspăt ajuns la Cotroceni, a numit-o pe Renate Weber consilier prezidențial. Gușă arată că Renate Weber era considerată controversată din cauza legăturilor cu George Soros și sugerează că a fost impusă. De asemenea, Gușă susține că Rareș Bogdan i-a adresat cuvinte grele Renatei Weber, ceea ce nu-l caracterizează, nefiind genul de bărbat care vorbește urât despre femei, ceea ce înseamnă că și-a asumat oprobiul public pentru o strategie pe termen lung.

Citește și: Traian Băsescu detonează o nouă 'bombă' în campanie: 'Îi dau lui Nicușor Dan termen până mâine să spună care a fost prețul înțelegerii'

Așadar, Băse câștigă alegerile în 2004, învingându-l pe Adrian Năstase, cu Blaga, Flutur și cu mine șefi de campanie ai ALIANȚEI DA, eu fiind coordonatorul strategic al operațiunilor. La vreo 3 zile după victorie, Băse mă sună și mă cheamă la Cotroceni, pentru ceva urgent. Facem glume vreo câteva minute, ne împărtășim reciproc ultimele noutăți din jocurile subterane, apoi mă abordează direct: "Băi, trebuie să mă ajuți într-o chestie cam cotoioasă. Tocmai am semnat decretul și-am numit-o pe Renate Weber consilier prezidențial pe justiție, dar acum aș vrea s-o impunem pe Monica Macovei ministru al justiției. Știi că Boc e fricos, Blaga nu se bagă, tu ai autoritate în BPN (al PD), și numai tu poți s-o faci! Mă uit lung și mirat la el, apoi îi zic: "Traiane, ce-ai pățit? Pe una nici n-o cunoști, pe cealaltă o detești, oamenii serioși din sistemul judiciar nu dau doi bani pe astea două, sunt "fufele" lui Soros, nu miroase bine! Totuși e vorba despre justiție și reformă, cum dracu să lucrezi cu personajele astea?"

El mă întrerupe împăciuitor, și-mi zice: "Da mă, știu, știu, dar hai să nu extindem discuția, am luat deja decizia, și te rog mult să m-ajuți!"

Și-apoi, râzând în stilul lui, îmi aruncă deja obișnuitul: "Ce p... mea, nu tu îmi tot repeți de câteva zile că acum sunt Președintele României, deci să-mi impun strategia?!"

Îl mai întreb dacă Tăriceanu știe și e de acord, îmi răspunde că nu-i treaba ăluia, ne strângem mâinile și plec.