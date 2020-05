Cozmin Gușa DINAMITEAZA PSD din interior: Nu exista scuze! Se descalifica!

Proaspăt revenit în PSD, Cozmin Gușă, îi critică dur pe liderii partidului, după ce a trecut tacit Legea privind autonomia Ținutului Secuiesc. Gușă arată că aceștia nu au nicio scuză pentru această greșeală și s-au descalificat din punct de vedere politic.

”Marcel Ciolacu & comp, CORIGENTI!

In problema adoptarii tacite a legii autonomiei Tinutului Secuiesc nu pot exista scuze. Punct.

Consecintele acestei (in)actiuni sunt profunde si le vom observa in scurt timp. Parlamentarii care se-ascund azi si dau din umeri se descalifica in plus, acest proiect este de maxima notorietate in politica romaneasca de 15 ani (!!!) si a fost MEREU pe masa discutiilor dintre UDMR si restul partidelor ori de cate ori s-au negociat majoritati (faceti va rog o scurta cercetare pe internet cu cuvintele cheie "autonomia Tinutului Secuiesc" sau "Legea statutului minoritatilor", si va veti convinge).

M-am ocupat de acest subiect inca din 2005, intelegandu-i continutul distructiv:

https://jurnalul.antena3.ro/…/statutul-minoritatilor-optimi…

http://www.ziare.com/…/pin-cere-retragerea-statutului-minor…

http://www.ziare.com/…/gusa-il-cere-lui-orban-sa-creeze-o-c…

O sa revin cu o analiza extinsa referitor pericole si consecinte.”, scrie Cozmin Gușă.