Cozmin Gușa, dupa tragedia de la ATI Piatra - Neamț: Drama morților era AȘTEPTATA de toți cei care cunosc sistemul

Analistul politic Cozmin Gușă e de părere că tragedia de la Piatra -Neamț era previzibilă în contextul în care sistemul de sănătate din România are dotări extrem de precare.

"CÂND MINȚI MULT, PÂNĂ LA URMĂ ȚI SE UMPLE PAHARUL!

ROMÂNIA E AZI O ȚARĂ CA O FRUNZĂ-N VÂNT ...

Drama morților de la Piatra-Neamț era așteptată din păcate de către toți cei ce cunosc precaritatea administrativă a sistemului spitalicesc din România. Percepem cu toții groaznica durere a familiilor îndoliate, iar această durere se adaugă “cenușiului” cotidian în care ne ducem viețile românești, de prea mult timp deja.

Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească-n pace pe cei ce nu mai sunt printre noi de ieri!

Știm că majorității nu ne era frică atât de COVID, cât mai ales de pericolul real al internării în spitalele românești unde, dacă nu ești lăsat de izbeliște, ți se poate administra un tratament greșit sau te poți infecta cu ceva mai periculos decât coronavirus. În același timp, toți cei interesați știam că personalul medical, subdimensionat, subdotat, ba chiar subcalificat pe alocuri, era excedat de mult sub afluxul de pacienți, epuizat de munca non-stop pe care au prestat-o în pandemie începând cu martie 2020.

Trăim în epoca POST-ADEVĂR, și cei atenți observă asta studiind minciunile evidente din politica internațională, servite ca adevăruri de către mașinăriile de propagandă cu care s-au dotat majoritatea regimurilor. Noi în România am trăit în minciună încă din vremea comunismului, iar energia din 1989 ne-am luat-o în primul rând din dorința de a pune adevărul pe masă. De la uciderea Ceaușeștilor în baza unui rechizitoriu fals, până la fraudarea alegerilor ulterioare sau privatizările ce-au fost de fapt devalizări, am asistat mai mult pasivi cu toții, până în ultimii ani când putem zice că ÎN ROMÂNIA MINCIUNA A DEVENIT POLITICA DE STAT. Minciună pe care, culmea, o acceptăm cu toții cumva, și ne revoltăm abia când ne iese egoismul pe nas, cu prilejul vreunui necaz generat cuiva apropiat, a unor arestări nedrepte sau, ca-n cazul COLECTIV și NEAMȚ, a morții cu zile a unor români neglijați și fără apărare.

Știți care e adevărul cu care trebuie să operați de-acum înainte, sugerat în mod excesiv chiar de drama de aseară? Că, DE LA ATÂTA MINCIUNĂ PERPETUATĂ ÎN MOD SAMAVOLNIC, ȘI ACEPTATĂ PASIV ȘI BOVIN DE CĂTRE NOI, ROMÂNIEI I S-A UMPLUT PAHARUL. Iar acest fapt îl vom experimenta în mod fatal și ireversibil, cu ocaziile unor NECAZURI VIITOARE MARI, care pentru mine sunt previzibile și iminente, și care ne vor afecta decisiv CAPACITATEA DE A NE MAI DUCE VIEȚILE NORMAL.

Vestea proastă pe care vă solicit s-o asimilați este că, în condițiile în care mai excelăm doar la ASCUNSUL GUNOIULUI SUB PREȘ și a MINȚITULUI COTIDIAN ÎN OGLINDĂ, ne-am pierdut SOLIDARITATEA NAȚIONALĂ, DECI CAPACITATEA DE A LUPTA EFICIENT PENTRU ORICE.

ROMÂNIA E AZI O ȚARĂ CA O FRUNZĂ-N VÂNT ...", scrie Gusă pe Facebook.