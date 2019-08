Cozmin Gușa explica de ce NU au fost violențe la mitingul de sambata și de ce au fost atat de puțini oameni: 'O manifestare excepționala de civili'

Consultantul politic Cozmin Gușă a făcut o analiză a protestului din Piața Victoriei, produs la un an de la cel din 10 august 2018, reprimat violent de jandarmi. Aproape 20.000 de oameni au protestat, sâmbătă, 10 august, în Piața Victoriei din București. Înaintea mitingului, organizatorii se așteptau la 250.000 de oameni.

Cozmin Gușă a vorbit despre lipsa violențelor și a explicat de ce în Piața Victoriei au fost "de patru ori mai putini oameni decat in urma cu un an".

"Eu cred ca a fost o manifestare exceptionala de civili. Felul in care a decurs totul trebuie sa ii puna pe ganduri pe toti cei care sunt responsabili din institutiile statului de a asculta vocea strazii. Oamenii, intr-un demers comemorativ, au venit cu foarte mult bun simt sa le reaminteasca celor care tot candideaza ca problemele in Romania nu sunt rezolvate. Si tocmai pentru ca au procedat in acest fel, ar trebui sa ii oblige pe cei care vor veni in fata intregului electorat sa traga invataminte", a explicat consultantul politic, la Realitatea TV.

"Sigur, au fost probabil de patru ori mai putini decat in urma cu un an. Si asta are explicatii. Violentele de anul trecut au fost programate, si nimeni nu ma poate contrazice, pentru ca am argumente, din dorinta sa omoare civili. Nu au omorat. Civismul se manifesta in strada. Din ce am vazut la Realitatea TV, sunt inca oameni care cred in democratia reprezentativa si care stiu bine care le sunt obligatiile si si le asuma, dar stiu bine si care le sunt drepturile", a continuat Cozmin Gușă, în intervenția de la Realitatea TV.

Și a încheiat, punând punctul pe "i": "Diferenta fata de anul trecut este reprezentata de lipsa lui Dragnea din peisaj. Dragnea era identificat, pe buna dreptate, cu raul absolut. Practic, aceasta absenta a lui Dragnea a insemnat nu doar mai putina nervozitate in Piata, ci si lipsa instigatorilor. Instigatorii nu au facut parte dintre cei care doreau sa manifesteze anul trecut in baza unor nevoi, ei trebuiau indentificati si nu au fost identificati. Nici cei din Jandarmerie, gen Fantoma Alba sau altii, nu au avut ocazia sa iasa la treaba".

