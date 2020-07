Cozmin Gușa face acuzații EXPLOZIVE: PNL a carantinat localitatea Gornet ca sa se RAZBUNE pe un primar PSD

Analistul politic Cozmin Gușă face acuzații extrem de grave. Acesta susține că PNL a carantinat localitatea Gornet, pentru ca primarul PSD de acolo să nu mai fie reales în toamnă.

"EXPERIMENTUL GORNET" explodează în fața liberalilor, dar îl “împroașcă” și pe RAED ARAFAT. Prim-vicepresedintele Iulian Dumitrescu, "actorul ratat" al CARANTINĂRII FORȚATE A COMUNEI!

Citește și: Mihai Tudose, DEZLĂNȚUIT: Nu uitați să purtați mască... începe să pută. Bani au fost și sunt, de vreme ce se duc spre presă!

Semnalam acum 3 zile carantinarea forțată a comunei Gornet din Prahova, ca masură absurdă a Guvernului, unde s-a instituit măsura excesivă deși, din cei cca 3000 de locuitori au fost găsiți pozitivi în final doar 7, toți fiind internați în spital la Ploiesti! Primind apoi telefoane de la cunoscuți din zonă, am aflat că este vorba de fapt de un episod al luptei dintre PNL si PSD, care explică TĂRĂȘENIA:

Citește și: Mihai Tudose, DEZLĂNȚUIT: Nu uitați să purtați mască... începe să pută. Bani au fost și sunt, de vreme ce se duc spre presă!

la Gornet este un primar PSD care are șanse mari să fie reales, primar care se opunea carantinării localității, împreună cu presedintele Consiliului Judetean, Bogdan Toader, prezentându-și argumentele sintetizate mai sus; doar că, “ostilitățile" în Prahova sunt coordonate de către Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedintele PNL care îl contracandidează pe Toader la șefia CJ PH, și are majoritate in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentă; a fost simplu deci ca, FĂRĂ VREO ANCHETĂ EPIDEMIOLOGICĂ la fața locului (!), să se decidă carantinarea Gornetului, exact prin lobby-ul făcut de Dumitrescu la nivelul DSU si Raed Arafat, care-a semnat ordinul, comunicat oficial miercuri de catre echipa de zgomote a lui KlauSILĂ-LuCOVID, recte Grupul de Comunicare Strategică.

Locuitorii din Gornet, care consideră că Dumitrescu i-a carantinat atât ca gest electoral, cat si ca să-și “arate mușchii” locuitorilor din ZONA SA NATALĂ, au atacat decizia la Curtea de Apel, care nu prea are ce face înafară de a sesiza ilegalitatea clară a măsurii.

Si-uite așa, transpare în mod evident cum liberalii folosesc necazul Coronavirusului în beneficiu electoral, apar complicitățile partinice care generează soluții pompieristice, sub deviza veche "TOTUL PENTRU FRONT, TOTUL PENTRU VICTORIA ELECTORALĂ!". Singurul lucru bun este că a izbucnit public acest scandal acum, fapt care poate va bloca acțiuni similare ale colegilor adjunctului lui LuCOVID, neîndoielnic dornici să profite și ei electoral de necazul național ...", scrie Gușă pe Facebook.