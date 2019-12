Cozmin Gușa, ieșire surprinzatoare - Niculae Badalau NU trebuie exclus din PSD dupa gafa cu Diaspora: 'Mai grav a fost episodul Orlando-Fifor'

Cozmin Gușă a comentat, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, situația actuală din PSD și a explicat de ce Niculae Bădălău nu trebuie exclus. Consultantul politic a arătat din nou că este necesară reformarea PSD-ului. Mai jos principalele declarații făcute de Gușă:

După un periplu japonez, în care am văzut nu doar cum se face politică în Japonia, pentru că m-am întâlnit și cu câțiva politicieni care sunt dedicați sportului acolo. Scopul vizitei mele în Japonia, fiind: Judo. Am văzut cât de disciplinați și corecți sunt acești oameni de la felul în care se urcă și circulă cu metroul, până la modul în care se comportă în locuri publice, săli de sport sau prin restaurante. Noi nu prea avem cu cine să ne comparăm.

Să discutăm despre Bădălu. A avut o opinie Bădălău, proastă desigur, mai mult decât proastă și nedocumentată, pentru că nu alea sunt cifrele neapărat legate de românii care funcționează legal în Europa și, doi, nu trebuie să ne închipuim că am exportat mă scuzați milioane de curve, că la asta s-a referit el, la femei de moravuri ușoare. Am exportat și așa ceva, este evident, și în momentul în care am vorbit despre asta trebuie să ne gândim la cei care profită, pentru că este o instituție bănoasă, pentru că există și au existat oameni din serviciile secrete din România, care prin intermediul unor găști care funcționau în calitate de agenți acoperiți au colectat bani pentru aceste servicii secrete. Să ne uităm la instituțiile din România care au permis acest exod și sigur la slaba educație a multor persoane care au acceptat să facă așa ceva, multe din disperare. Nu le judecăm acum, că le-a judecat într-un scandal când era fostul ministru Ioan Rus, atunci Ponta a folosit acest scandal, el spunea niște chestii destul de aproape de adevăr pentru ca să-l dea afară din Guvern, cu incriminare publică.

Sondaj INCENDIAR privind alegerile parlamentare - PNL în creștere, USR pierde procente

Legat de Bădălău e limpede că el cu privire la Diaspora recidivează, a mai jignit încă o dată Diaspora cu celebra manea, e evident că omul așa gândește. Această recidivă arată că el așa gândește. De ce gândește așa, de ce are aceste probleme legate de diaspora, trebuie să fie întrebat. Dar să faci un spectacol public din cauza unei opinii a lui Bădălău pentru care și-a cerut scuze și pentru care și președintele interimar al partidului și-a cerut scuze, este prea mult.

Delimitare, da foarte mulți folosesc chestia asta cu delimitarea, ca să-și facă un capital de imagine, neînțelegând că, actualii mei colegi, că PSD nu este votat de Diaspora, demonizat în ochii Diasporei și, orice ar spune Gabriela Firea, Dunca nu se pune cu plus la niciunul dintre ei, pentru că PSD-ul este ștampilat în mod evident și în primul rând din cauza sa. Președintele Klaus Iohannis și-a câștigat primul mandat, cel din 2014-2019, printr-o manipulare extrem de sofisticată a Diasporei, a fost un joc sofisticat, începând din 2014 prin care PSD-ul să fie demonizat. PSD-ul sub conducerea lui Ponta și a lui Dragnea a participat în continuare la această desconsiderare și umilire a celor din Diaspora, nu mai vreau să vă povestesc de 10 august, singura instituție serioasă de presă care a reacționat și i-a susținut pe cei din Diaspora a fost Realitatea TV.

Ce a făcut președintele Iohannis pentru Diaspora în cei 5 ani de mandat? Nu prea multe!

Revenind la Bădălău nu poți să-l dai afară pentru un delict de opinie, omul așa gândește. Nu tăiem capul nimănui, a spus și o prostie, bineînțeles! PSD-ul are o poziție oficială prin care nu este de acord cu această prostie pe care a spus-o Bădălău. Dar să discutăm despre situația precară în care se scaldă foarte mulți românași de-ai noștri care au plecat în străinătate să-și recâștige demnitatea și să aibă venituri decente și au sfârșit prin a fi umiliți.

Ludovic Orban, abordat de un bărbat la Alba Iulia: 'Puneţi în aplicare ceea ce aţi promis?'. Ce gest a făcut premierul

Noi pierdem vremea cu lupte sterile. Mai grav decât asta cu Bădălău a fost episodul Orlando-Fifor. Cât de rău a ajuns partidul că de aia e nevoie de reformă la partid, ca președintele executiv la vremea aia și secretarul general să se bălăcărească, ăla Orlando să-mi explice cum îl căuta el că-l bată pe Fifor. Fifor să spună altceva, astea sunt într-adevăr probleme foarte mari, chiar mai mare decât Bădălău, episod care cred că este exagerat mult în acest moment. Evident că greșeala a fost acceptată inclusiv de conducerea partidului, de președintele interimar al partidului și orice discuție în plus nu are sens pentru că altfel, ar trebui să discutăm de la stânga la dreapta și să vedem dacă din PNL nu ar trebui dat afară inclusiv Siegfried Mureșan pentru toate pozițiile anti-românești dovedite, sau Cioloș din USR-ul lui care evident nu reprezintă interesul național. Băsescu în problema R. Moldova, că nu trebuie să facă alianța Maia Sandu cu Dodon și că vor pune rușii mâna pe Moldova, el a susținut o cauză, care nu era românească. Să-l dăm afară și pe Băsescu din PMP de acolo cu aceste poziții antiromânești mult mai grave decât ce a făcut Bădălău, un Bădălău pe care nu îl apăr, atenție! Este printre cei care a votat acum două săptămâni eliminarea mea din partid, fără ca eu să fi făcut nimic, adică nu am avut nici delict de opinie, dar nu contează. Nu îmi pasă de acel vot al Comitetului Executiv, eu îmi văd mai departe de proiectul meu, să reformez PSD-ul, să sprijin reformarea PSD-ului din calitate de membru simplu.

PSD-ul suferă pentru că în urma celor 3 președinții: Ponta, Dragnea, VV Dăncilă, PSD a rămas un partid fără proiect, fără idei, cu o organizare internă precară și cu lideri insuficienți, sunt mult prea puțini lideri și nu sunt semnificativi decât câțiva pentru ca acest avion să poată să zboare, practic PSD-ul de la Mircea Geoană, care a fost ultimul președinte care s-a mai interesat de partid, după Ion Iliescu și Adrian Năstase, ceilalți trei președinți nu s-au interesat decât de izmenele lor.

Dar PSD-ul are și niște avantaje, are o structură consistentă, un partid electoral consistent pe care nu are cine să-l ia și câțiva lideri cu potențial național care dovedesc că ar vrea să facă treabă. Printre ei se numără și acest cuplu care s-a consolidat în ultima vreme Marcel Ciolacu și Paul Stănescu, în calitatea lor de președinte de partid interimar, respectiv secretar de partid interimar.

Reformarea PSD

Se poate reforma, nu este greu și ca în orice domeniu se procedează ca la carte, nu este o știință atât de complicată asta cu organizarea unui partid și cu felul cum trebuie să se prezinte publicului și să facă treabă, mai ales pentru țară atunci când guvernează.

Eu am făcut pasul în momentul în care mi-am dat seama că îmi doresc asta, după ce mai mult de 10 ani nu am făcut politică și nimic nu o să mă oprească să fac politică de stânga în următorii ani. Cu Vasile Dâncu mai am puțin de lucru în sensul că trebuie să-l conving definitiv, el fiind un intelectual de stânga sofisticat în sensul constructiv al cuvântului. Gușă plus Dâncu nu ajunge, trebuie să vină oameni mulți care în ultima vreme s-au ferit de partid din cauza atitudinii liderilor din partid, care deși voiau să facă nu s-au simțit bine primiți sau au fost blocați. Apropo de Vasile Dâncu, am văzut un comentariu la Cornel Nistorescu referitor la relația lui Vasile Dâncu cu Florian Coldea. Nu mai există această relație pe care o sugerează, eu stau foarte mult cu Vasile Dâncu am și lucrat împreună, am pornit alte proiecte, nu doar exit-poll-ul pe care l-am făcut la Realitatea împreună cu IRES pe care o să le scoatem în perioada următoare, știu exact cum stă treaba și ca să și glumim, dacă ar fi așa, nu cred că pot să-și închipuie că-l regăsesc pe Coldea în aceeași poză cu mine, apropo de Vasile Dâncu. Deci, asta cu Coldea nu este valabilă. Cu datul meu afară (nr. din PSD), asta a fost un derapaj de genul acelor derapaje care a dus PSD-ul acolo unde e astăzi, un gest PRM-ist, fără argumente, cu urlete. Unul ddin dezideratele imediate pentru PSD este de-PRMizarea PSD-ului.

Am observat cu plăcere și revin la Marcel Ciolacu și Paul Stănescu din primul moment din discursul lor au venit într-un fel ponderat și precis, elemente legate de reforma, elemente legate de expertiză și acel Paul Stănescu și Marcel Stănescu au spus de mai multe ori că sunt conștienți de necesitatea să vină oameni cu carte la vîrful partidului, care pe baza unor studii, nu a unor pusiuni interne să vină să ajute la discuții, la desemnarea unor proiecte care să reașeze partidul în fruntea bazinului electoral, acolo, pentru că dacă vă uitați PNL de câte ori vine la putere și PD sau PNL+PDL, ele vin doar ca reacție la o guvernare proastă sau ca reacție la un joc de imagine, cu Diaspora, de exemplu, sau cel cu Dragnea cu corupția și beneficiază ajungând la guvernare fără să facă nimic. Pentru că nu se poate spune ce proiecte de reformă internă a operat PNL sau nu se poate spune că baronii PNL sunt mai puțin nocivi decât baronii din PSD, numărul de dosare e cam același, problema este că PNL a avut președinte, fie că a fost Băsescu sau Iohannis, înseamnă protecție.

Revenind la Marcel Ciolacu și la Paul Stănescu, mi se par o alegere firească a momentului și consolidată. Era firesc ca Marcel Ciolacu să fie președinte interimar pentru că în calitatea lui de președinte a Camerei Deputaților să exercite această funcție de președinte interimar mai mult autoritate asupra grupului parlamentar care să rămână legat să nu difuzeze înspre PNL, sau alte partide ceea ce e o miză internă a oricărui partid și Paul Stănescu, el s-a validat în ultimii ani, a intrat în conflict cu Dragnea din pricina exceselor de tip comportamental politic pe care Dragnea le-a exercitat și s-a mai validat în luna iulie când a propus Vioricăi Dăncilă și celorlalți colegi din calitatea de președinte executiv un parcurs normal, legat prin care să se aleagă președintele partidului, prin care candidatul la alegerile prezidențiale să fie ales din mai mulți în urma unei competiții interne, toate aceste lucruri dacă s-ar fi schimbat spre propunerile lui Stănescu din iunie, Klaus Iohannis ar fi fost bătut, pentru că Klaus Iohannis nu a avut susținere, a avut o minimă susținere, de aici și îngrijorarea lui că putea să ajungă cu Dan Barna în turul 2 și în care Dan Barna să-l bată. În mod evident dacă PSD-ul ar fi mers pe propunerea lui Stănescu, să realizeze această competiție internă și să pună un alt candidat decât Viorica Dăncilă, astăzi nu mai vorbeam de Klaus Iohannis – președinte.

Îi cunosc pe amândoi, am discutat mult în ultimele luni și cu Marcel Ciolacu și cu Paul Stănescu sunt doi politicieni serioși, supuși greșelilor și ei, de care nu mă îndoiesc că sunt patrioți, au experiență, sunt din partid, nu au fost niște oameni care s-au vânturat peste tot și au aterizat în final aici. Împreună cu câțiva pot să pună bazele unui proiect de reformă, dacă va fi proiectul pe care l-am definit eu ca PSD-ul să fie partidul românilor buni, adică românul bun e român competent, român patriot, român omenos. Poate nu a fost cea mai bună propunere, dar a fost o propunere de pornire și probabil de aici vom merge în această încercare care se va desfășura în următoarea perioadă, să vedem cu câtă contondență vor întâmpina Klaus Iohannis și instituțiile statului această reformă pentru că l-am văzut pe Iohannis că persistă și recidivează într-o afirmație total antidemocratică care nu poate să și-o atribuie un președinte și să vorbești despre distrugerea PSD-ului, nu poți! Sunt lucruri nepotrivite, nedemocratice.

De ce insistă Klaus Iohannis cu aceste atacuri la adresa PSD-ului?

În primul rând, Iohanns știe cât de slab este PNL-ul și dacă nu insistă cu acest joc de imagine, PNL o să cadă foarte rapid în sondaje, probabil nu o să aibă soluții de Guvernare, e complicat cu autoritatea pentru că există o tricefalitate acolo: există Iohannis care vrea să conducă, există Orban care vrea să conducă, există încă o entitate care vrea să conducă. Această tricefalitate îi va genera o problemă care se va adăuga problemei lipsei de soluții reale pentru a realiza o guvernare foarte eficientă. Toată viața s-a guvernat prost, s-a guvernat defectuos, și din nefericire pentru România, nu sunt soluții miraculoase care să poată să aducă voturi în coșul liberalilor, ăsta e motivul pentru care cei de la USR-PLUS au dorit să rămână în opoziție ca să rămână alternativă cu Barna pe locul 2, numai că nu au avut acest noroc, Barna fiind foarte slab.

La nivel de PSD, asta e situația aici s-a ajuns, nu e un capăt de lume, dacă se începe un proiect de reformă, el trebuie să se înceapă cu dezbateri interne cât mai multe: we agree to disagree.