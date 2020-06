Cozmin Gușa il apara pe Mugur Isarescu: pentru aceea vreme a facut un lucru normal

Analistul politic Cozmin Gușă consideră că Mugur Isărescu a fost colaborator al Securității pentru că nu avea de ales, dacă dorea să fie într-o funcție înaltă, care să corespundă studiilor efectuate.

”Care-i ȘMECHERIA cu Mugur Isarescu ?!

In anii '90 in Romania cei care vroiam sa invatam ceva despre functionarea sistemului bancar, fluxuri financiare, moneda, etc., aveam la dispozitie cartile pe care le publicase Mugur Isarescu, in calitatea sa de expert dovedit si "vedeta" pozitiva a bancherilor romani. Cu toate tunurile financiare care s-au dat in tranzitie (Caritas, SAFI, FNI, etc.) sau falimentele bancilor de tip Dacia-Felix, sub bagheta lui de guvernator al BNR Romania nu a cunoscut fenomene de dezechilibru major al sistemului bancar, ceea ce ne-a oferit o "portanță" pe care s-a putut construi infrastructura economica PROSPERA de care ne mai bucuram inca o scurta perioada. In toate guvernarile tranzitiei romanesti, presedintii si prim-ministrii care s-au perindat au beneficiat de sprijinul sau de sfatul său ori de cate ori apareau "gripaje" generate de incompetenta administrativ-politica sau crize financiare globale. Mai mult, in 1999 cand a acceptat sa fie prim-ministru pentru un an, a reusit redresarea guvernamentala dupa cosmarul guvernarii taranisto-liberale inceputa in 1996, ceea ce a dat posibilitatea compatibilizarii noastre cu trendul euratlantic.

Ori de cate ori insa Isarescu intra in conflict cu intentiile puterii de a "mătrăși" cateceva prin banci sau economie, aparea informatia infamanta legata de colaborarea sa cu serviciile secrete ale regimului comunist din Romania. N-am avut niciodata vreo indoiala legata de aceasta colaborare, dar studiind si citind la timp despre "mersul treburilor" in comunism, nici n-am considerat ca, in sistemul in care lucra, ar fi savarsit vreun pacat care sa-l aseze in randul informatorilor care faceau rau vecinilor sau colegilor (mintind de cele mai multe ori!), sau mai rau, in randul celor care-si tradau tara colaborand cu servicii secrete straine. Pentru mine si pentru multi altii Isarescu a fost cel care ne-a dat mereu garantia ca, indiferent cat de proasta ar fi guvernarea politica, el ar fi gasit mereu solutia sa "nu alunecam in prapastie".

Aparitia intempestiva a atacului la Mugur Isarescu, prin comunicatul CNSAS (populata de oameni cu "manete" prin PADURI!), IN PLIN PROCES DE INSTALARE A CRIZEI ECONOMICE IN ROMANIA, imi sugereaza clar ca aici este vorba despre altceva: Isarescu ar incomoda major niste planuri fie de dezechilibrare a ECONOMIEI romanesti, fie de preluari paguboase pentru noi in sistemul bancar (v-am dat acum 2 saptamani planul de privatizare a CEC pe mana cuplului Catu-Isar!), fie altceva ce nu putem percepe deocamdata.

Oricum ar fi, in situatia critica in care ne aflam, este rolul institutiilor statului sa depisteze si sa dezamorseze atacul, dar asta se poate face doar daca oameni de pe-acolo nu sunt implicati in plan. Dar daca sunt implicati??!

Iar treburi de morala sau de tip "politically correctness" ar trebui sa le aplicam doar atunci cand ar fi valabile pentru toti fostii colaboratori AFLATI AZI IN FRUNTEA MULTOR STRUCTURI DE STAT, si cu garantia ca avem mica "armata " de profesionisti care sa-i inlocuiasca. Pentru ca altfel, ceea ce se-ntampla acum cu atacul concertat la Mugur Isarescu, apare strict ca parte dintr-un altfel de scenariu care atenteaza nu la persoana lui, ci la siguranta noastra.

P.S. Am vazut ca sunt comentarii legate de cei 70 de ani ai guvernatorului ca alt motiv de "incompatibilitate", lucru care nu e deranjant nici pentru Putin, colegul sau de generatie , si nici pentru mai varstnicii Trump si Biden!

Și mai mult, pe când am putea vedea devoalari despre colaboratorii netrebnici ai STATULUI PARALEL de azi, care prin acțiunile lor au distrus atâtea afaceri și vieți? Are CNSAS un departament și pentru ei sau chiar ei sunt parte a acestui SISTEM?!”, scrie Cozmin Gușă.