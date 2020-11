Cozmin Gușa il torpileaza pe Klaus Iohannis dupa scenele dramatice de la 'Matei Balș': 'ANTICAMERA MORȚII și OSPICIUL PUTERII!'

Holurile Institutului Matei Balș din Capitală dezvăluie o realitate dură, surprinsă marți în imagini: holurile sunt pline cu pacienți Covid pe care medicii nu mai au unde să-i așeze. Analist politic și membru al PSD, Cozmin Gușă, reacționează dur și lansează un atac virulent la adresa lui Klaus Iohannis despre care spune că „derapează controlat și generează scandaluri politice care să reorienteze agenda publică”.

„FILM HORROR:

Gândindu-mă contrariat și enervat la evoluția “nebunească” a lui Iohannis de aseară, n-am avut alt răspuns pentru atitudinea lui de OSPICIU, decât acela că situația ar fi scăpată de sub control în ceea ce privește administrarea pandemiei, nu mai sunt soluții viabile ce să blocheze sau să ascundă dezastrul, iar președintele derapează controlat și generează scandaluri politice care să reorienteze agenda publică. Am pus mâna pe telefon și am vorbit aseară cu 2 președinți de Consilii Județene să pricep care e situația reală prin țară, iar aceștia păreau terminați, speriați, fără soluții suplimentare, numărând în fiecare dimineață morții din secțiile ATI-COVID (ambii cca 20 în noaptea precedentă!), fiind convinși că în 2-3 zile medicii și asistentele din spitalele respective vor cădea și ei pe capete. Azi-noapte și de dimineață au început să apară imagini și descrieri din felul în care “SISTEMUL SANITAR S-A CALAT”, ni se arată limpede astfel că direcția și sensul spre care se-ndreaptă MAJORITATEA CELOR INFECTAȚI, care mai au și neșansa vreunei comorbidități, sunt din păcate orientate spre MORGĂ ȘI CIMITIR.