Cozmin Gușa, in ziua inchiderii Realitatea TV: 'Coldea, Maior și toți cei aflați la butoane au avut obsesia sa puna bocancul pe grumazul televiziunii'

Cozmin Gușă a povestit începuturile Realitatea TV, din 2001, an în care Silviu Prigoană, membru PNL, venea la reprezentantul partidului concurent pentru a discuta despre posibilitatea de a consturi o televiziune de știri liberă. Libertate editorială, care s-a păstrat de-a lungul anilor, fapt care a atras furia politicienilor potentați ai zilei sau chiar a celor din statul paralel, care au urmărit mereu să pună bocancul pe grumazul Realitatea TV.

"În 2001, în acea perioadă, fiind un tânăr, imberb,în sensul figurat al cuvântului, în politica românească, cu funcția de secretar general al PSD, primeam vizita unui om de afaceri, anume Silviu Prigoană, fondatorul Realitatea TV. Era foarte îngrijorat și nelămurit dacă poate să-și facă televiziune de știri independentă. El, cunoscând experiența mea derulată în presa românească, dar și în Statele Unite, unde am studiat management mass-media, dar am și lucrat în multe intituții de presă de acolo, fără să fiu plătit, în baza bursei pe care am câștigat-o, a venit cu speranța că partidul, aflat la putere, nu i-ar produce probleme majore de existență. Am discutat îndelung cu Prigoană, care, atenție era membru PNL și venise la partidul concurent, și l-am asigurat că poate să facă o televiziune independentă. Am discutat și despre numele Realitatea TV și i-am spus că doresc foarte mult să existe un CNN românesc, cum de altfel Realitatea a și devenit.

Țin minte un gest al lui Silviu Prigoană, pe care l-a făcut firesc și foarte potrivit, după ce a dat drumul televiziunii a demisionat din PNL, tocmai pentru a nu fi dubii că se duce într-o parte sau alta cu linia editorială a postului. O linie editorială care, indiferent de patron, a reprezentat interesul public. Realitatea TV a avut o linie antiguvernamentală, antiexcese guvernamentale, acesta fiind și motivul pentru care am atras simpatia și fidelitatea telespectatorilor. Însă tocmai din cauza acestei linii editoriale, televiziunea noastră a devenit o obsesie a celor de la putere, dar și a statului paralel.

Coldea, Maior și toți cei aflați la butoane au avut obsesia de a pune bocancul pe grumazul televiziunii noastre. Au încercat totul, chiar au infiltrat diverși indivizi pe mai toate nivelurile de structură, pentru a fi siguri că anumite lucruri nu vor apărea pe post.

Realitatea este postul care, în 2004, în plină expansiune PSD, i-a întins o mână lui Traian Băsescu, care a și câștigat alegerile", a declarat Gușă, la Realitatea TV.