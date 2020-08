Cozmin Gușa, intrebare delicata pentru Rareș Bogdan: scheleții din dulapul lui Nicușor Dan

Membru al PSD și analist politic, Cozmin Gușă, îi adresează o întrebare publică prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan. Gușă îl întreabă ce va face dacă se va dovedi că Nicușor Dan șantaja oameni de afaceri cu plângerile depuse, iar în schimbul retragerii plângerilor solicita anumite sume de bani.

”Întrebare pentru RAREȘ BOGDAN, despre NICUȘOR DAN.

“DACĂ SE VA DOVEDI CĂ NICUȘOR DAN, alias “PLICUȘOR BAN”, ESTE IMPLICAT ÎN ȘMECHERIILE MAFIEI IMOBILIARE DIN BUCUREȘTI, CU BENEFICII MATERIALE PENTRU SINE SAU APROPIAȚII SĂI, VEI SOLICITA PNL-ului SĂ SCHIMBE CANDIDATUL ȘI SĂ SUSȚINĂ PE ALTCINEVA?”

Desigur că puteam să-i adresez lui Rareș această întrebare într-o conversație telefonică, însă înafara relației de prietenie veche pe care o avem, eu sunt analist public, el e om politic si prim-vicepreședinte PNL, iar viitoarea administrare a Bucureștiului este o treabă de maximă responsabilitate. Totodată, doar Rareș Bogdan si Marian Petrache sunt aceia dintre liberali care-au acționat responsabil politic și s-au opus în ședința de săptămâna trecută, “SEPPUKULUI ÎN GRUP” organizat de către LuCOVID și REZERVIȘTI.

Așadar, informațiile care circulă, din surse de încredere (!), sunt cam așa: există câțiva oameni de afaceri care-n ultimii ani, dorind să dezvolte proiecte imobiliare, s-au lovit de reclamațiile formale ale lui Nicușor Dan, care le-ar fi condiționat “PACEA”, de oferirea unor sume de bani ca sponsorizări (subiectul are mare notorietate în lumea de afaceri bucureșteană!); în plus, se pare că este chiar o înregistrare ambientală a unei discuții incriminatoare dintre “Plicușor” și tatăl unui consilier general al USR (impus pe listă chiar de către Nicușor Dan!), care tată are interese imobiliare comune cu celebrul “BENEFICIAR” Costanda.

La cât de intensă se anunță campania pentru alegerea primarului de București, și la ce mize politico-financiare sunt în joc, crede cineva că aceste lucruri nu vor apărea public, cu probele adiacente???

M-opresc azi aici, dar desigur că aștept răspunsul!”, scrie Cozmin Gușă.