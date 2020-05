Cozmin Gușa, ipoteza BOMBA: Este RAZBOI intre Ludovic Orban și Rareș Bogdan. Iohannis vrea Guvern de uniune naționala

Analistul politic Cozmin Gușă susține că în interiorul PNL este o bătălie acerbă între Ludovic Orban și Rareș Bogdan. Gușă afirmă că această bătălie este arbitrată de Klaus Iohannis și Angela Merkel, iar după alegerile parlamentare, pentru a împăca taberele, se va propune un Guvern de uniune națională care va fi condus de europarlamentarul Siegfried Mureșan.

”RARES contra LUCOVID / Sa iasa PM SIEGFRIED!

Zilele trecute ma uitam si ma "frecam la ochi" cum Ion Chicu, prim-ministrul "RUSO-GERMAN" al Moldovei, sare ca "Nae din baie" si-l ataca pe cvasi-anonimul europarlamentar Siegfried Muresan&Vasile, iar imediat atacul lui este dublat chiar de catre presedintele RUSOFIL Igor Dodon. Mài, sa fie! Din acest atac concertat trebuia sa pricepem musai ca Siegfried al nostru e vreun patriot roman care se lupta pe la Bruxelles pentru tara, deci merita sa fie atacat dur de catre varfurile politice ale moldovenilor "vanduti rusilor". Ca Siegfried Muresan n-a miscat ceva pro Romania decat cu "dispensa" de la tanti Merkel, va pot povesti europarlamentarii nostri, care in acelasi timp au descoperit mirati ca acesta nu participa la sedintele de grup europarlamentar roman, ci la cele ale Grupului Popular German ! Si-atunci, cu toate "vorbele de fumoar" adunate si confirmate, ne putem inchipui ca nemtii incearca sa-l "vopseasca" in patriot ca sa-l poata impune prim-ministru RO mai usor in toamna, cand vine vremea, sa nu comenteze deloc referitor la tranzactiile germano-romane .

Sa nu uit, legat de Moldova: guvernul FATAL Maia Sandu, prin formarea caruia s-a reusit decuplarea Romaniei de la decizii referitor Moldova, a fost impus prin negociere Putin-Merkel, cu un Iohannis "anesteziat" printr-un telefon de la Berlin, iar de-atunci deciziile de politica interna si externa la Chisinau se iau doar pe axa Moscova-Berlin (apropo, stiati ca Julian Assange dezvaluia cu documente WIKILEAKS existenta unui plan de impartire a influentei ruso-germane in Moldova, printr-o strategie scrisa in Institutul Moldova - MIL, care functioneaza inca din 2005 pe langa Universitatea din Leipzig!!?); asadar, trebuie sa citim altfel orice declaratie oficiala venita din Moldova, ca fiind "neautonoma", iar aceasta cu anonimul Siegfried “care e patriot roman”, eu o citesc exact ca un exercitiu de PR pentru consolidarea imaginii publice al unui viitor prim-ministru, cetatean roman, OBEDIENT GERMANIEI!

Stiti c-am mai scris despre acest plan de "predare a Ro catre Germania" in contextul inactiunii din criza a #Guvernului KlausicaLucovid, inactiune menita sa scada mult cota de piata a infrastructurii economice romanesti, spre o vanzare mult subevaluata in toamna (primele 3 pe lista: Portul Constanta, Aeroportul Henri Coanda, Hidroelectrica). In acelasi timp, afirm aici ca nu ma deranjeaza deloc intrarea masiva a capitalului german in economia romaneasca, nu sunt de acord insa cu subevaluarea si neparticiparea activa si transparenta a statului roman in viitoarele negocieri si asocieri! Iar daca viitorii parteneri ai nemtilor in Romania vor fi de-alde Schmidt sau Huber (prieteni Klausica!), iarasi nu ma deranjeaza, dar cu conditia sa plateasca si ei pretul corect, iar statul roman sa nu fie exclus din asociere. Deci, nasul meu de "animal salbatic" imi spune mie ca, pe fondul certurilor interne dintre taberele PNL, LUCOVID versus RARES, NEOPROTESTANTI versus ORTODOCSI, Klausica asistat de catre tanti Merkel sta la panda sa "imparta dreptatea" si va impaca taberele oferindu-i lui Siegfried SANSA PACII printr-un guvern de uniune nationala din toamna (pe principiul "FACETI CERCUL, NU FITI HOTI, SA NE INTRE-N C.. LA TOTI!"), care GUVERN va fi sustinut de catre toti liderii de partid de care "are grija" Lucian Pahontu, seful SPP, "paznicul si chezasul" LINISTII PREZIDENTIALE.

Aaaa, sa nu uit referitor "Jo napot kivanok PeeSeeDeee"! Sunt convins ca reactia penibila a lui KWI de-atunci a fost dictata tot de la Berlin, enervati nemtii fiind de campania de "seductie" pe care Victor Orban o desfasoara de luni bune la Chisinau, si care campanie cunoscuse exact atunci episodul cadourilor medicale pentru moldoveni, cadouri duse de catre ministrul ungur de externe personal. Ori, asta strica aranjamentele de dominatie germana acolo (nemtii il banuiesc pe Putin ca l-a "insarcinat" discret pe Orban, ca sa le mai submineze autoritatea), si-atunci "agentul KLAUSICA" a fost activat, a avut acea intempestiva si penibila evolutie publica, comandand si acea vizita "heirupista" a delegatiei guvernamentale romanesti la Chisinau , care facea Moldovei cadouri medicale la care tanjeam si noi in tara!?

Stiu ca nu suna placut ce zic, dar astept sa fiu contrazis in baza unor contraargumente solide. Pan-atunci, sa ramanem va rog cu aceasta imagine de ROMANII - POPOR DE SLUGI, iar celor care contribuie cu buna stiinta la consolidarea acestui statut RUSINOS, le sugerez sa-si imagineze scena in care vor fi obligati sa "deconteze" asta in fata parintilor sau copiilor lor ...”, scrie Cozmin Gușă.