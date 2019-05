Cozmin Gușa, ipoteza INCENDIARA in cazul lui George Maior: 'Klaus Iohannis va adopta aceasta soluție de rechemare'

Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat la Realitatea TV știrea conform căreia ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a trimis la Cotroceni cererea de rechemare în ţară a ambasadorului României în SUA, George Maior, decizia finală urmând să-i aparțină lui Klaus Iohannis. Pronosticul lui Cozmin Gușă este că Iohannis va adopta această soluție de rechemare, iar asta va deschide o întreagă dezbatere în România.

„Maior trebuia rechemat de mult timp. Si nu pentru ca a cerut PSD-ul acum 7-8 luni. Maior, prin non-actiunea legata de reprezentarea corecta a Romaniei in capitala partenerului strategic, pentru ca a avut un soi de non-actiune, trebuia sa fie de mult analizat de catre ministerul de Externe, de catre domnul Melescanu si de catre altii. Astazi, insa, ca circumstanta agravanta pentru Maior, este un lucru extrem de grav pentru statul roman, pe care noi l-am discutat la Realitatea TV. (...)

Astazi avem un ambasador in tara partenerului strategic care este dovedit ca a facut un joc in dauna intereselor statului roman, printr-un raport al unei comisii parlamentare de control a activitatii SRI si nimeni nu mai poate in acest moment sa gaseasca vreun argument pentru care Maior sa nu fie chemat. Si aici revin la Klaus Iohannis. In aceste zile, probabil, va cugeta. Dar nu vad alta solutie pentru Klaus Iohannis decat sa il recheme de urgenta si, eventual, apoi, sa numeasca rapid un ambasador. Va ganditi in cel fel va discuta presa americana... Acolo este dimineata, dar in cursul serii de astazi, maine, sigur va ajunge si la ei acest subiect.

Orice alta decizie din partea lui Klaus Iohannis nu este posibila, in acest joc de putere foarte strans. Pentru ca daca Klaus Iohannis, in urma argumentelor prezentate public, va refuza sa il recheme pe Maior, asta ii va marca in sens negativ tot parcursul public. Deci, pronosticul meu este ca Klaus Iohannis va adopta aceasta solutie de rechemare. Iar asta va deschide o intreaga dezbatere in Romania. Practic, tot ceea ce inseamna subrezenia statului paralel din mandatele sale de director civil al SRI va iesi la iveala. Faptul ca acest lucru se intampla in campanie nu mi se pare deloc intamplator. Sa ne amintim ca George Maior este intr-o legatura foarte stransa cu Ponta, care este finul lui.

Maior, trebuind sa dea socoteala, bineinteles ca va incepe sa spuna "Domne, nu am facut eu, a facut Coldea. Nu am facut eu, mi-a cerut Basescu". Cert este ca scandalul legat de Maior este un scandal care transcende persoanele si pune sub lupa relatia de respect reciproc intre Romania si SUA. Romania nu mai poate sa tina in functia de ambasador cu drepturi depline o asemenea persoana. Practic, Klaus Iohannis este cel care trebuie sa mute, sa dea cu ciocanul, ca sa ma exprim plastic".