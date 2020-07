Cozmin Gușa, ipoteza INCENDIARA: sa vedem condițiile SUBTERANE ale banilor de la Bruxelles!

Analistul politic Cozmin Gușă consideră că acordul obținut la Bruxelles prin intermediul căruia România are posibilitatea de a accesa 80 de miliarde de euro reprezintă confirmarea faptului că Germania are planuri în România. Gușă susține că nu trebuie să ne bucurăm înainte de a vedea și condițiile subterane ale acordului și ce interese ascunse are Germania.

”80 de miliarde Euro: prima confirmare că Germania are planuri pentru România!

Să părăsim ideea cu voința și talentul de negociator ale lui KlauSILĂ, care au determinat alocarea de fonduri de azi noapte, ar fi o ipoteză neserioasă.

Este clar că fără voința Germaniei, impusă celorlalți negociatori, România n-ar fi primit această sumă. Rămâne să observăm care e PREȚUL, respectiv condițiile SUBTERANE și NEASUMATE PUBLIC ce-au stat la baza sprijinului german. Adică pe românește, să vedem LISTA DE “CUMPĂRĂTURI IEFTINE” din aceasta toamnă ale activelor de infrastructură economică pe care România le va scoate pe tarabă, respectiv companiile germane care le vor achiziționa preferențial ...”, scrie Cozmin Gușă.