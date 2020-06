Cozmin Gușa: Klaus Iohannis are un comportament SAMAVOLNIC! Nu ofera niciun motiv public

Analistul politic Cozmin Gușă îl taxează pe Klaus Iohannis pentru că nu a promulgat încă ”legea Zilei Trianon” și susține că la nivel oficial înalții demnitari ai statului român evită să organizeze o celebrare a acestei zile cu o importanță istorică.

"CINE UITA, NU MERITA!", domnilor Iohannis si Orban ...

"Creștini fiind, românii au privilegiul de a ierta, dar au și datoria de a nu uita; iar maghiarii ar avea privilegiul de a regreta și de a dezavua asemenea crime!"

Asadar, azi 4 iunie 2020, "Regia ingroparii" posibilelor evenimente cultural-istorice ocazionate de "Centenarul Trianon" si prevazute in legea adoptata de catre Parlament acum 3 saptamani, a devenit transparenta pentru romanii interesati sa marcheze public evenimentul: de la Parlament pana la Academia Romana, institutii ale statului nostru au primit "interdictia informala" de a organiza ceva, pretextul fiind ...STAREA DE ALERTA!

Mai mult, dezvaluirea facuta ieri de catre Titus Corlatean, ne lamureste ca operatiunea a fost instrumentata la nivel oficial:

https://evz.ro/mae-interzice-sarbatorirea-tratatului-de-la-…

In plus, si cel mai grav, Klaus Iohannis A REFUZAT PANA AZI sa promulge "legea Zilei Trianon", neoferind public niciun motiv pentru acest comportament SAMAVOLNIC, restul politicienilor preferand "politica strutului" in fata acestui exces prezidential.

Unii o sa incercam azi ce este "romaneste normal", respectiv sa ne reamintim si sa discutam despre Romania si consecintele pozitive ale actului de la 4 iunie 1920, tocmai pentru ca vorba lui Nicolae Iorga din titlu, NE OBLIGA ISTORIA!

Cei interesati, puteti lectura aici, scrisoarea deschisa si bine documentata, adresata de catre Sorin Iliesiu autoritatilor maghiare, un NIMERIT SI NECESAR "remember" cu ce s-a petrecut in Romania, ca si consecinta ale sovinismului si revizionismului maghiar. Reiau din nou in final concluzia scrisorii lui Sorin Iliesiu, care vorbeste de la sine:

"CRESTINI FIIND, ROMANII AU PRIVILEGIUL DE A IERTA, DAR AU SI DATORIA DE A NU UITA; IAR MAGHIARII AR AVEA PRIVILEGIUL DE A REGRETA SI DE A DEZAVUA ASEMENEA CRIME!", scrie Cozmin Gușă.