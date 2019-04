Cozmin Gușa lanseaza BOMBA: 'Liviu Dragnea ramane singurul prezidențiabil și va fi achitat'

Consultantul politic Cozmin Gușă a explicat, la Realitatea TV, ce implicații are amânarea sentinței în procesul în care Liviu Dragnea este condamnat, în primă instanță, la trei ani și șase luni de închisoare.

„Să facem o mică recapitulare. Astăzi și ieri toată lumea discuta despre o sigură miză care ar fi fost amânarea sau încheierea procesului, respectiv cu rămânerea în pronunțarea a judecătorilor. Amânarea reprezintă o victorie pentru Liviu Dragnea. Apoi, impresia cu care am rămas este că evenimentul s-a încheiat cu scandări puternice: Dragnea președinte. Este un element important”, a spus Cozmin Gușă.

”Un lucru decisiv este că amânarea s-ar fi obținut tocmai prin demersul DNA, care pe niște excepții de neconstituționalitate a dat posibilitatea legală judecătorilor să poată să dea un nou termen care vine exact la finalul acestei campanii electorale. Detaliul cu 1 iunie și cu pensionarea unei judecătoare contează și el foarte mult. De fapt, ce vreau să înțelegem este că prin acest proces și prin judecarea lui la finalul campaniei electorale Liviu Dragnea și ai săi își asigură ingredientele unei campanii de comunicare publică care în mod clar va convinge electoratul lor. Rețineți ce a spus Liviu Dragnea în fața instanței, lucru pe care doi sau trei colegi ai săi din PSD le-au repetat: dosar politic. Sigur că dosarul lui Dragnea nu este unul politic, dar el în timpul campaniei electorale și a discuțiile care încep de astăzi și vor continua până pe 20 mai, el va deveni un dosar politic pentru că așa se va comunica că este. La televiziunile care nu au o atitudine nefavorabilă în ceea ce-l privește pe Dragnea, ba chiar dimpotriva îl laudă, vom afla din acest moment că liderul care conduce campania PSD, respectiv Liviu Dragnea este victima unui dosar politic, nu le-a cunoscut pe angajate, nu avea cunoștință. Acestea sunt elementele de comunicare care lui Dragnea o să îi asigure un parcurs normal și, atenție, aici va interveni și capacitatea de mobilizare a PSD-ului”, a detaliat consultantul politic.

”Eu vorbeam vineri seara de la Craiova, în emisiunea România 2019, despre consecințele nebănuite ale acelui miting cu 20.000 - 30.000 de persoane, că 40.000 nu au fost, miting care a fost prezentat pe toate canalele mass-media, miting care nu a fost contestat în niciu fel și care l-a entuziasmat atât de tare pe Liviu Dragnea încât a avut și acel discurs în care și-a pețit nașii. Cine puteau să fie nașii lui, dacă nu chiar organizatorii mitingului? Atât de mult l-au mulțumit și a înțeles cât de mult îl ajută Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Deci, mitingul de la Craiova este unul care i-a deschis lui Dragnea o altă abordare publică. Și acum, spre comparație, tot astăzi s-a aflat că o condamnare mai gravă decât cea pe care a avut-o Dragnea în primă instanță, acea de cinci ani a lui Sorin Blejnar, fost șef al ANAF, a fost achitată. Și acum vin și vă întreb retoric: dacă acest dosar va fi considerat politic, la finalul campaniei electorale, dacă în opinia publică se va induce această percepție și, atenție, PSD-ul va fi prima forță politică după alegerile europarlamentare, și scorul contează foarte mult, cât de complicată vedeți chiar achitarea lui Dragnea în urma acestei cavalcade?”, a mai explicat Cozmin Gușă.

Conform acestuia, nu este este foarte greu de priceput, iar treaba cu CCR, dacă nu se va solda cu o nouă amânare, va putea să lămurească într-un fel sau altul deciziile în cazul completurilor de trei judecători.

”Dacă se merge pe varianta de dosar politic și pe forța partidului în societatea românească, atunci probabil că varianta de calcul pentru Dragnea și lansarea lui la prezidențiale în timpul campaniei este achitarea lui chiar în fața completului”, a completat consultantul politic.

Cozmin Gușă a mai spus că în România nu s-a discutat niciodată serios cât de tare a fost "hărtănită" sau "martelată" justiția, nu doar în ultimii doi ani, ci mai ales în ultimii 15 ani.

”Liviu Dragnea nu se predă pentru că știe prea multe. Foști oameni din statul paralel sunt implicați în dosare mult, mult mai grave decât dosarul de la Teleorman cu direcția pentru protecția copilului. Tel Drum este un singur exemplu, dar sunt și altele. Și faptul că îi are la mână cu fel de fel de dovezi îi asigură lui Dragnea un parcurs destul de simplu în justiție. Așa cum am mai spus și de obicei nu greșesc, această sintagmă ”dosar politic” va fi cea mai bună armă electorală de mobilizare a electoratului pentru a scoate un scor mare și să vedeți de mâine mobilizare în campania PSD pentru să demonstreze că este liderul partidului care este legitimat să conducă România și nu mai este decât un singur pas către prezidențiale și lansarea lui Liviu Dragnea drept candidat. Dragnea are un singur contracandida în partid, dar care se află în indisponibilitate fizică: Gabriela Firea. Așadar, Liviu Dragnea rămâne singurul prezidențiabil în acest moment și mai ales după evenimentele de astăzi”, a declarat Cozmin Gușă.

Potrivit acestuia, la mitingul de la Înalta Curtea, la fel ca și la mitingul de la Craiova, nu a existat alt ordin pe unitate decât să se scandeze ”Dragnea președinte”.

”O să se mai scandeze și la alte evenimente unde zeci de mii de oameni vor fi prezenți. Și acele mitinguri vor fi comparate cu mitinguri mai slabe ale PNL-ului, unde sunt sute sau mii de participanți și cu mitinguri inexistente ale altor. Din acest moment, intrăm practic în altă logică, iar printre perdanți se va număra și Tudorel Toader. Un Tudorel Toader a cărui soartă a fost amânată, dar liderii PSD au arătat că vor vota împotriva sau, în luna asta care urmează, până pe 20 mai, soarta lui Tudorel Toader va fi pecetuită, indiferent ce va încerca să facă Viorica Vasilica sau Călin Popescu Tăriceanu. Treburile sunt clare. Tudorel Toader este împins să joacă către un grup de politicieni, care marea majoritate sunt în PSD, dar sunt și în ALDE și PNL, și în UDMR, cu acea ordonanță pe care toși și-o doresc, dar puțini o susțin, pe când Liviu Dragnea are parcursul lui individual, cu un dosar care va fi interpretat din punct de vedere public drept unul politic și, în urma acestei interpretări, se va pune o presiune indirectă asupra instanței. În plus, cu un scor foarte mare la alegeri îl va legitima pe Dragnea, aceasta fiind o miză importantă, Liviu Dragnea își vede practic chiar fară intervenția CCR sau a Guvernului, soarta rezolvată. Este evident că se joacă pe mai multe planuri și sunt mai multe treburi pregătite, de la ideea cu CCR, până la ideea ordonanțelor, până la această idee cu achitarea într-un dosar politic”, a afirmat Cozmin Gușă.

Consultantul politic a mai spus că Liviu Dragnea are ”argumente puternice asupra unor oameni puternici din fostul stat paralel care acum sunt obligați vrând-nevrând să îl apere de la distanță și știm cum s-a făcut justiție în România pe baza unor dosare de șantaj și a unor decizii puse în plicuri fie ele și galbene”.