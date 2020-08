Cozmin Gușa: Orban a invitat liberalii la o partida de SEPPUKU in grup. PNL scade veriginos

Membru al PSD și analist politic, Cozmin Gușă, consideră că Ludovic Orban a invitat liberalii să își facă ”seppuku în grup” la Capitală, asta după ce s-au decis candidaturile la Capitală. Gușă consideră că PNL și USR-PLUS nu vor lua niciun sector al Capitalei, asta pentru că PNL este într-o scădere puternică.

Citește și: SURSE - Băsescu pregătește un atac în FORȚĂ: cum s-au făcut jocurile în culisele negocierilor de pe dreapta

”LuCOVID invită liberalii la o "partidă" de SEPPUKU ÎN GRUP!

Competitorii politici rânjesc viclean sub deviza, "NU-ȚI INTRERUPE ADVERSARUL ATUNCI CÂND GREȘEȘTE!"

Cică azi-noapte LuCOVID ar fi bătut palma cu USR-PLUS pentru candidaturile comune din București, stabilind următoarea formulă: USR-PLUS, la sectoarele 1, 2 si 4, respectiv PNL la 3, 5, si 6. Așadar:

în sectorul 1, gălăgioasa Clotilde Armand se va bate din nou cu Tudorache care a mai bătut-o si-n 2016;

“celebrul" Radu Mihaiu (cine-o fi?!), intră în bătălie la sectorul 2, unde Neculai Onțanu conduce detașat în sondaje, urmat de către Cristian Popescu, care-a fost mătrășit de către LuCOVID și-și caută partid;

la sectorul 3, Adrian Moraru vine ca spectator al luptei dintre Robert Negoiță și Aurelian Bădulescu, și se va chinui doar să atragă cele cca 20 de procente maximum disponibile pentru el;

Simona Spătaru de la PLUS va face doar figurație în sectorul 4, unde Daniel Baluță are peste 50% consolidat, in orice sondaj din ultima vreme;

în fine, sectorul 5 va "aparține” oricum cuiva ales dintre Vanghelie, Piedone sau Florea (care pot face și-o ințelegere pe final!), devine limpede că liberalul ales, Cristian Băcanu, va face deasemenea doar figurație;

iar la sectorul 6, forțele de toate "felurile" care se vor așeza în spatele primarului Mutu, va face cvasi-imposibilă misiunea electorală a penelistului Ciprian Ciucu, "marketat" oricum mai mult pentru lupta politica din CGMB.

Asadar, e destul de limpede că scorul #EchipeiLuCOVID va fi de genul 0-6, in cel mai bun caz 1-5.

Desigur, asta este o doar o predicție pe care o fac în baza a ce știu și-am învățat din ultimele 5-6 campanii unde-am participat sau coordonat și, pentru că “la politică ne pricepem toți" , sunt convins că vor fi multe păreri diferite.

Celor neîncrezători în viziunea de "SEPPUKU IN GRUP ORGANIZAT de catre LuCOVID" și-n prognosticul meu de la "meciul sectoarelor", le sugerez să adauge "sosului" electoral bucureștean următoarele ingrediente:

trendul descrescător puternic al PNL (cel REAL!), care se va accentua până la alegeri pe fondul amatorismului administrării crizei și al guvernării;

lipsa de "locomotivă electorală” liberală, prin "dispariția din peisaj" a lui Rares Bogdan, care in mod sigur nu va mai accepta postura de PAPAGAL DE SERVICIU A LUI KlauSILĂ-LuCOVID, cel puțin în campania din Bucuresti;

candidatura fadă și fără proiecte a lui Nicușor Dan, alias Plicușor Ban, personaj care va deveni "piua a patra" după o Gabriela Firea, care-și joacă mult mai mult decât realegerea, un Traian Băsescu ce este în fața apărării nu doar a prestigiului de fost primar si Președinte, dar și a mizei supraviețuirii PMP, respectiv după candidatul furnizat de către Ponta-Negoiță care vor dezvolta un potențial de natură să le garanteze drumul politic viitor.

Pot continua argumentația, dar și-așa pare suficient pentru ca electoratul țintă liberalo-userist să “danseze" la alegerile din Bucuresti mai degrabă dupa refrenul pe care-l mai cânta la veselie Ioan Gyuri Pascu, “ASTĂZI NU MĂ DUC LA LUCRU, STAU ACAS' ȘI-MI FAC SEPPUKU!"

Singurul mister este legat de cine-l împinge pe LuCOVID către un asemenea eșec. Cât despre faptul că niciunul dintre colegi nu i se opune pentru stoparea dezastrului, aici bănuiți cu toții cum stau lucrurile ...”, scrie Cozmin Gușă.