Cozmin Gușa profețește: Marcel Ciolacu il RADICALIZEAZA pe Iohannis. Va veni razbunarea președintelui

Analist politic și membru al PSD, Cozmin Gușă, consideră că ultimele declarații publice ale liderului PSD, Marcel Ciolacu, sunt de natură să-l radicalizeze pe Klaus Iohannis, iar președintele nu va aștepta prea mult să-i răspundă pe măsură liderului PSD.

”RADICALIZAREA LUI CIOLACU versus RĂZBUNAREA LUI IOHANNIS

În ultimele 5 zile Marcel Ciolacu a făcut două afirmații publice extrem de dure, dar adevărate, care așează lupta politică într-o paradigmă reală, în acord însă cu ceea ce se-ntâmplă în țară.

1. LUJU preluare de pe Facebook Ciolacu, 1 octombrie:

“Iohannis gireaza un sistem mafiot!

Iohannis, nici omologii tai din Africa nu ar face asa ceva!!! Sa vezi cum useristii fura voturile ca-n codru, cu jandarmii la usa, dar tu sa dai vina pe altii!!!

In fapt, in fata camerelor useristii au facut circ si istericale, iar pe la spate fugeau in spate cu sacii cu buletine! INIMAGINABIL pentru o tara membra a Uniunii Europene!

Toti acesti hoti trebuie arestati urgent!

Demisia VELA pentru ca ti-ai pus interlopii in uniforma de jandarm sa pazeasca hotii!

PNL este partas la acest furt si trebuie sa raspunda pentru ca Guvernul lor de incompetenti si hoti a organizat alegerile!

Va asigur ca lucrurile nu raman asa! Toti veti ajunge la puscarie!

Vom sesiza toate institutiile internationale! Europa trebuie sa stie cine sunteti, hotilor!!!

Alegerile au fost in mod evident fraudate si trebuie anulate!”

2. EVZ preluare emisiune TVR, 5 octombrie:

"Lumea este îngrijorată. Se astupă și în mass-media și în tot, problemele adevărate ale românilor. Noi am interzis vânzarea de acțiuni. În oglinda cu alte state avansate precum Germania, Polonia, Franța. Sub scandalul voturilor furate de la Primăria sectorului 1 și Primăria Capitalei, au dat o ordonanță pentru vinderea activelor.

Este jaf național. Sunt elemente de trădare națională! Hidroelectrica, CEC-ul si Eximbank-ul, perlele ramase ale statului romanesc vor fi vândute. Nimeni nu vinde când bursele sunt la pământ, tu statul roman decizi să vinzi în aceasta perioada.”

Nimic de comentat în plus, ceea ce zice liderul PSD, și-n calitate de șef al deputaților, ar fi suficient pentru ca să pornească o "cavalcadă" de analize și discuții aprinse nu doar în spațiul public, dar mai ales în instituțiile statului menite să vegheze exact asupra a ceea ce reclamă Ciolacu.

Situația devine însă extrem de incomodă mai ales pentru Iohannis, care este asimilat ca fiind conducătorul DE FACTO atât al guvernului LuCOVID, cât și girantul acțiunilor și deciziilor ilegale din campania electorală. Cei care l-ați studiat atent pe KWI ați remarcat fără îndoială că tipul este răzbunator, iar ceea ce îi aruncă în față liderul PSD este greu spre imposibil de digerat pentru el, mai ales că știm despre Iohannis și că nu e un om politic tipic, nu-i place lupta politică dreaptă și nici nu știe să încaseze. Ceea ce înseamnă că, prin apropiații săi, va recurge rapid la acțiuni de natură să-l intimideze pe Ciolacu. Unde mai trebuie să adăugăm că, dacă PSD-ul prin liderii săi vor emite în campania ce urmează mod similar cu președintele lor, PNL-ul ar avea șanse cvasinule să mai câștige Parlamentarele din decembrie.

Ori tocmai această radicalizare împotriva lui Iohannis este ingredientul principal pentru coagularea energiilor contra unei guvernări haotice, cu un discurs DOVEDIT DEMAGOGIC, coagulare ce poate duce aproape sigur la câștigarea alegerilor de către PSD. Întrebarea este: CIOLACU ȘI LIDERII PSD POT DUCE ACEST DISCURS PÂNĂ-N DECEMBRIE, ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE KWI DEJA AMENINȚĂ CU FOLOSIREA DNA-ului ÎMPOTRIVA ADVERSARILOR CARE-I FAC PROBLEME?!

Ar trebui să poată, și ar fi și singura soluție ca excesele ANTINAȚIONALE expuse public de către Ciolacu să diminueze sau să înceteze.”, scrie Cozmin Gușă.