Cozmin Gușa: `Proiectul de reforma la varf este mai important decat persoana/ E eronat sa spui ca Iohannis e și președintele psd-iștilor` (Interviu, partea II)

STIRIPESURSE.RO difuzează și partea II-a a interviului cu consultantul politic, Cozmin Gușă, membru acum al PSD. Dacă în prima parte a interviului el a vorbit mai mult despre poza la zi a partidului și starea în care se găsește acum, în partea II-a pune accentul pe soluțiile concrete. El susține că Proiectul de reformă al PSD nu trebuie calat pe o singură persoană și că felul în care va fi organizat partidul la vârf va da direcția pentru viitor.

SpS: Ce domenii sa acopere si cine-ar fi ei?

Cozmin Gusa: In conjunctura actuala, cu PNL-ul ce guverneaza si cu Klaus Iohannis ce "guverneaza PNL-ul", partidul trebuie sa-si azimuteze activitatea politica la varf functie de aceste realitati. In mod logic, unul dintre prim-vicepresedinti trebuie sa vectorizeze public parlamentarismul, cu principiile, cutumele si activitatile necesare perioadei. Iar asta nu-i deloc simplu, cu ambitiile unui presedinte devenit brusc activ, dublata de disperarea PNL-ului de a-si mentine o guvernare instabila si care se va instala in cca 2 luni pe o spirala a neincrederii publice. Iar aici eu il vad cel mai potrivit chiar pe liderul interimar actual , Marcel Ciolacu. Nu doar pentru ca are functia parlamentara cea mai importanta, dar se pare ca intelege si implementeaza cel mai bine aceste mecanisme, nu doar din PSD.

SpS: Pai cum asta, Marcel Ciolacu pare ca este singurul care-si va asuma candidatura la presedintia PSD?!

Cozmin Gusa: Eu nu stiu asta, si-am spus si public acum vreo saptamana ca mi-a marturisit si mie si altor colegi din conducere ca nu-si doreste asta.Dar eu nu evoc aceasta functie de prim-vicepresedinte pentru el doar public, i-am spus-o si lui si colegilor in urma cu cateva saptamani. Sigur, vom vedea la urmatoarele discutii, dar mie imi pare ca daca exista o asemenea intentie, nu-i apartine neaparat lui ci mai degraba unui cerc de sustinatori care-ar dori, oarecum firesc, sa parvina politic prin intermediul sau.

SpS: La ce sustinatori anume va referiti, din partid sau din afara acestuia?

Cozmin Gusa: E limpede si firesc ca Marcel are sustinatori importanti si-n partid, e presedinte interimar, e vechi in partid, si-n mod logic acesti sustinatori considera ca i-ar veni randul. Ma rog, vor fi discutii interne care vor lamuri acest lucru, ceea ce toti trebuie sa priceapa este ca proiectul de reforma la varf este mai important decat persoana, s-a facut acea gresela majora cu Dragnea, care-a venit dupa "greseala Ponta", si uite cat de jos s-a ajuns, ca lumea sa-si puna problema disparitiei PSD-ului, ca un rau major asimilat de o parte din populatie. Ah, aici am o remarca legata chiar de Marcel Ciolacu si Klaus Iohannis: l-am auzit in interviul cu Chireac ca el il considera pe Iohannis ca fiind si presedintele sau, ceea ce mi se pare eronat, chiar daca este constitutional si civic. Klaus Iohannis poate fi considerat c-ar fi si presedintele pesedistilor doar in momentul in care-si va rectifica abordarile publice legate de necesitatea disparitia PSD-ului, pe care le-a continuat si dupa campanie!

SpS: Si-alti prim-vicepresedinti?

Cozmin Gusa: Un alt domeniu de acoperit la nivel de prim-vicepresedinte este cel al administratiei locale, vocea de la varful partidului care sa lupte impotriva tendintei evidente deja de a "peneliza" administratia locala, a favoritismelor care vor veni rapid in defavoarea primarilor PSD, respectiv persoana care sa exprime public strategii de administrare locala de stanga, intr-o tara sustinuta financiar in primul rand de taxele platite de catre salariati, si nu de impozitele platite de catre niste producatori de anvergura, ce-ar putea fi considerati capitalisti, deci de dreapta! Si-aici pot fi mai multe nume, dar eu cred ca pe modelul Ciolacu prim-vicepresedinte parlamentar, Gabriela Firea ca primar al Bucurestiului apare ca cea mai nimerita propunere. Al treilea domeniu care trebuie acoperit, si-unde PSD-ul a avut mereu oameni apreciati international, este cel al politicii externe, lasata total in voia soartei sau la cheremul altora, in ultimii ani. Un prim-vicepresedinte pe politica externa, cu abordare agregata si oportuna, poate schimba mult in bine perceptia publica a partidului. Aici nu am deocamdata nicio propunere, dar in mod clar in acest domeniu PSD are cea mai consistenta rezerva de cadre dintre toate partidele din Romania.

SpS: Adrian Nastase, Mircea Geoana, Vasile Puscas?

Cozmin Gusa: Eheee, bine-ar fi daca s-ar putea, ati mentionat trei nume care confirma expertiza PSD-ului in politica externa de-a lungul vremii, dar sa nu uitam ca in acest partid de la Ioan Mircea Pascu la Titus Corlatean, exista inca multi care pot domina azi orice discutie, publica sau nu, legata de acest domeniu. Iar al patrulea prim-vicepresedinte, dupa parerea mea, ar trebui sa fie o personalitate a PSD ce sa monitorizeze, comenteze, completeze actiunile cu consecinte relevante ce decurg din activitatea CSAT, organism ce lucreaza activ, decide proiecte majore pentru Romania, dar atentie, fara vreo opozitie institutionala posibila la pozitiile actualului presedinte, care , fiind om nu-i asa, poate gresi. Apare cu atat mai necesar ca, cel putin la nivel public, PSD sa genereze o actiune profesionist/constructiva printr-un prim-vicepresedinte, de-al carui nume sa nu ma-ntrebati, ca nu-l am inca in minte. Sunt convins insa ca actualii mei colegi pot avea propuneri consistente.

SpS: Sunteti plin de propuneri, lumea ar putea specula ca va folositi anvergura si notorietatea publica pentru ca sa va croiti un drum catre varful partidului, poate sa candidati la presedintia PSD sau sa va reintoarceti in functia de secretar general. "O clipa de sinceritate", cum zice cantecul, la final de 2019?

Cozmin Gusa: Continuarea la cantec e, "in loc de bun ramas", ceea ce la mine e invers, abia m-am intors. Concret acum: daca as face ceea ce presupuneti in intrebare, tot ar fi normal din punct de vedere politic, deci necondamnabil. Insa ar fi nesincer si incorect, atat timp cat am zis si public dar si in discutiile cu colegii ca nu doresc si nu sunt interesat sa candidez la vreo functie in PSD. Si va ramane cum am zis, motivele sunt si obiective si subiective: obiectiv, perioada actuala din viata mea imi ofera oportunitati profesionale si personale care nu-mi permit dedicatia necesara pentru o functie de conducere in partid, iar la 50 de ani cat voi avea anul viitor, devii mult mai atent cat de calitativ si profitabil iti administrezi activitatile si timpul. Asta nu inseamna ca nu-i voi ajuta pe colegi in campaniile electorale din 2020, ba dimpotriva, voi fi activ si implicat acolo unde cred eu ca e nevoie. Subiectiv vorbind, la starea in care se afla PSD acum, aceasta calitate de membru simplu imi permite discutii mai eficiente si sincere cu persoanele sau taberele aflate in disputa. Iar apropo de secretar general, am si-o propunere in care cred si care e extrem de nimerita vremurilor pe care le traieste partidul azi: Paul Stanescu.

SpS: Ati zis odata intr-o declaratie la noi ca "mitomania ingroapa Romania", e si PSD-ul atins de aceasta etichetare?

Cozmin Gusa: Clar ca da! Dar daca ar fi doar PSD-ul, inca n-ar fi grav. Toata suprastructura de putere a statului roman se complace in acest joc al pacalitului reciproc, greu spre deloc mai gasesti vreun interlocutor pe ale carui vorbe sau promisiuni sa mai poti pune baza, iar asta este originea decaderii noastre de azi care e cvasiireversibila pe termen mediu. Dar asta e un subiect pe care-l voi dezvolta in cartea la care m-am reapucat sa lucrez serios de alaltaieri.

SpS: Cum se va numi si cand o publicati?

Cozmin Gusa: Am un "working title", o sa vad pana la publicare daca va fi acoperitor : " Romania 2020. Parvenitism si ofiterizare". Ar fi a patra carte a mea si-mi doresc mult sa o finalizez pana in vara. Iar daca reusesc, as putea sa finalizez ceva unde sunt mai avansat putin cu materialele, " Lumea 2020. Geopolitica dezordinii. Imperialism corporatist. Autocratie". Munca asta editoriala as dedica-o in mod clar generatiei copiilor nostri, elevi, absolventi, tineri angajati sau intreprinzatori, care trebuie sa afle despre greselile noastre sau ale parintilor nostri, pentru a avea o sansa de progres in plus.