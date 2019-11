Cozmin Gușa reacționeaza la EXCLUDEREA din PSD: 'Nu ma surprinde. Nu sunt deloc suparat, sunt chiar tonic, chiar ma și distrez'

Cozmin Guşă, acţionar al postului Realitatea și cel care s-a reînscris în PSD la finele lunii octombrie 2019, a fost exclus, marți, din formațiunea politică, în urma unei decizii luate în ședința Comitetului Executiv Național (CEX) PSD.

La Antena 3, Cozmin Gușă a spus că nu e surprins de decizi și că totul face parte din planul său. Gușă a reamintit că atunci când a intrat în PSD a precizat că scopul său este de a-l bloca pe Dan Barna să intre în turul 2 și să îi ofere 3-4 procente Vioricăi Dăncilă la alegeri.

”Nu mă surprinde, dar nu schimbă nimic din strategia mea. Am un proiect de 10 ani ca să reformăm PSD. Eu știu ce e în CEX, mi-am dat seama ce o să fie. CEX poate să zică ceva, organizația din care faci parte să zică altceva. E un început de proiect. PSD a avut cel mai slab rezultat din istoria sa. Eu nu am deranjat cu nimic, nu am cerut nicio funcție.

Nu sunt deloc supărat, sunt chiar tonic, chiar mă și distrez. Eu am spus că vreau să blochez intrarea lui Dan Barna în turul 2 și să îi dau 3-4 procente candidatului PSD, care, întâmplător, este Viorica Dăncilă.

Eu mă chinui cu Dan Barna de mai mult timp, eu arăt apetența lui pentru bani și nu are nicio treabă că salvarea României. Televiziunea Realitatea are o anumită audiență care este mai de dreapta. Eu nu sunt editorialist, sunt patron. E o ciudățenie această decizie, dar eu îi înțeleg. Eu vreau ca PSD să devină partidul românilor buni. E performanță pentru Viorica. Am văzut că îmi zice Cozmin Gușă. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Eu rămân simpatizant al PSD, chiar dacă nu mai sunt membru PSD.

Vreau să reformez PSD cu mulți dintre cei care au votat împotriva excluderii mele: Paul Stănescu, Marcel Ciolacu, Ionel Arsene, Daniel Tudorache.”, a declarat Cozmin Gușă.

