Cozmin Gușa, scenariu DEVASTATOR pentru PSD: ce se intampla, daca nu trece moțiunea de cenzura

Analist politic și membru al PSD, Cozmin Gușă, susține că această moțiune de cenzură este foarte importantă pentru cei de la PSD. Un eșec ar însemna o demobilizare a celor din teritoriu, care simțeau apropierea de putere înaintea alegerilor, dar și o mare bilă neagră pentru noua conducere PSD. În schimb, dacă trece moțiunea de cenzură, atunci problemele se vor aduna în tabăra lui Ludovic Orban, iar Klaus Iohannis ar putea face o mutare de forță în interiorul PNL.

”JOCUL ȘI MIZELE REALE ALE MOȚIUNII:

DECOLAREA SAU AVARIEREA GRAVĂ A PSD versus CONSOLIDAREA SAU EXTINCȚIA PENALĂ A LUI LuCOVID

Urmează 72 de ore de jocuri subterane intense, chiar cu accente disperate, al căror final va decide votul de luni de la moțiune. O să încerc o descriere a situației reale, incluzând și prezentarea succintă a consecințelor politice.

În tabăra puterii, LuCOVID uzează la maximum de mijloacele furnizate de "pixul" de prim-ministru, oferind absolut orice pentru coruperea de parlamentari din tabăra opoziției (chiar în această dimineață le-a retrasat miniștrilor săi sarcina de a racola minimum 2 parlamentari "per capita de ministru" până luni dimineața la orele 10.00, când se va face numărătoarea finală!); acțiunea lui heirupistă are însă 2 handicapuri majore, primul fiind reprezentat de pasivitatea explicită a lui Iohannis, care i-a retras sprijinul informal încă de vinerea trecută, când i-a fost prezentat dosarul integral al devalizărilor din pandemie operate de către gașca pestriță a lui LuCOVID, formată din afaceriști sau politicieni penali; al doilea handicap este cel reprezentat de suma semnificativă a greilor din PNL, care-au priceput că sub bagheta lui LuCOVID vor ajunge rapid într-o prăpastie fără șanse de ieșire, și-n consecință nu-i oferă niciun sprijin acum, preferând să contribuie la jocul de reconstrucție de după mazilirea actualului guvern.

În PSD situația e la fel de complicată: armata de câteva zeci de mii de candidați și militanți fac presiuni totale asupra noii conduceri pentru trecerea moțiunii și nu acceptă un eșec luni; au acceptat însă tacit că citirea și depunerea moțiunii înaintea Congresului a fost un gest electoral intern al noii conduceri, dar acum ei știu că eșecul la moțiune înseamnă îngroparea electorală a multor candidați pesediști, prin "dezumflarea" entuziasmului generat de reapropierea de PUTERE, respectiv prin dispariția sponsorilor de campanie care nu vor mai contribui pentru un partid care suferă un asemenea eșec și se îndepărtează de accesul la fonduri guvernamentale; marea problemă a lui Ciolacu&Company este tocmai aritmetica votului, pe care-au prezentat-o ca fiind "la limită câștigătoare", iar dacă nu vor reuși până luni să mai adune voturi peste cele 234 existente pe hârtie, vor fi priviți ca niște INCOMPETENȚI AI MANAGEMENTULUI POLITIC PARLAMENTAR; orice scuze sau plângeri penale ulterioare nu-i va ajuta la nimic, iar scorul politic al PSD va decădea exact la începutul campaniei (aș aproxima "ochiometric" o scădere bruscă de cca 25% a potențialului electoral, ceea ce va fi dărâmător!).

Consecințe politice conform celor 2 scenarii:

1. MOȚIUNEA NU TRECE

LuCOVID se consolidează pe termen mediu, ceea ce nu se poate spune însă și despre PNL, care-și va continua DRUMUL FĂRĂ ÎNTOARCERE DE DECĂDERE ELECTORALĂ MAJORĂ; este drept însă că rămânerea la guvernare va permite obținerea unui rezultat bunicel la locale, prin mijloacele administrative folosite ilegal, însă înseamnă condamnarea sigură la pierzanie liberală la momentul Parlamentarelor.

La PSD situația devine gravissimă, am explicat deja mai sus cam cum și cât va pierde partidul la locale. În plus, conducerea nou aleasă se va confrunta nu doar cu pierderea credibilității legată de competența sa politică, dar și cu un val de contestări masive care se va crea chiar în timpul campaniei și li se va sparge în față la finalul acesteia. Dar despre asta voi mai vorbi.

2. MOȚIUNEA TRECE

LuCOVID și gașca lui pierd definitiv, chiar cu consecințe penale ulterioare. Va fi impus urgent un prim-ministru interimar, dar chiar de-aici apare oportunitatea unui joc rapid și eficient al unui Iohannis secondat de greii liberali pe care-i evocam mai sus. Persoana interimarului e foarte importantă (soluții sunt doar câteva, printre care Cătălin Predoiu sau Marcel Vela), el va avea un rol de agregare rapidă a armatei liberale, plus reactivarea votanților Iohannisto-liberali prin măsuri guvernamentale inteligente și eficiente, exact în contrapartidă cu cele coordonate de către LuCOVID (care în ultima vreme acționează pe post de frânar, având o imagine publică dezastruoasă, această imagine fiind dublată și de trădarea PNL în favoarea USR-PLUS, trădare percepută deja epidermic de către unii ca Scripcaru, Robu, Hava, plus liberalii din București, cum am descris în analiza de ieri!)

PSD-ul la rândul său se va reconsolida și chiar dacă nu va obține acces la guvernare în primul moment, își poate reactiva militanții și sponsorii electorali. Noua conducere va trece astfel primul test de management politic, ceea ce le va crește prestigiul intern și public.

Concluzie:

După cum ați observat, fără să intru în detalii, am prezentat că scenariul netrecerii moțiunii are drept consecințe victoria de moment a lui LuCOVID dublată de înfrângerea pe termen mediu a PNL, respectiv cvasi-îngroparea PSD pentru locale. În acest scenariu, câștigătorul conjunctural va fi USR-PLUS.

Varianta trecerii moțiunii are doi câștigători:

PSD își va redemonstra capabilitatea de partid care POATE FACE JOCURILE POLITICE ȘI BLOCA DERAPAJELE GUVERNAMENTALE, cu beneficiu intern imediat pentru campania candidaților săi;

în mod paradoxal, și PNL paote fi câștigător prin plecarea nocivului LuCOVID, dacă se mișcă eficient și decis conform scenariului pe care l-am descris mai sus, dar și despre asta voi mai vorbi pe larg dupa moțiune.

Mai zic doar atât:

NIMENI NU SE VA MAI OPUNE CA PNL ȘI PSD, CEI DOI CÂȘTIGĂTORI AI JOCULUI DE LA MOȚIUNE, SĂ FORMEZE ÎMPREUNĂ DUPĂ ALEGERI UN GUVERN DE CRIZĂ, CU UN PRIM-MINISTRU PROPUS DE COMUN ACORD ȘI AGREAT DE CĂTRE IOHANNIS! Până la Parlamentare ...”, scrie Cozmin Gușă.