Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis și Orban vor sa isterizeze populație

Analistul politic Cozmin Gușă susține că președintele Klaus Iohannis și Ludovic Orban au pus la cale un plan prin care să manipuleze populația, în așa fel încât să pară că avem un nou val de coronavirus, iar ei să mențină frâiele puterii.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 77: cu masca de la Dragnea la Ciolacu

”ALERTA SA FIE! Restul nu mai conteaza ...

Nu stiu cine-i asista pe Klausila&Lucovid&Compania in operatiunea de manipulare prin care sa se reinstituie "FRICA DE CORONAVIRUS", dar oricine-ar fi, o face in mod rudimentar si total necredibil. Sunt multe exemple flagrante care arata clar ca SE VANEAZA INCIDENTE COTIDIENE CARE SA FIE TRANSFORMATE IN SPERIETORI NATIONALE, de la asa zisa infectare a doua echipe de fotbal, Dinamo si Botosani (unde n-a fost nimic, dupa cum au indicat testele ulterioare!), pana la "iminenta inchidere" de ieri a Antenei 1 pe motiv de CORONAVIRUS LA MARCEL PAVEL, eveniment finalizat aseara tarziu printr-o "hora a veseliei" gazduita in platoul lui Mihai Gadea, si-n plus, trecand prin internari fortate ale unor oameni care dovedesc ca n-au coronavirus.

Parca iti vine sa zici "ciupeste-ma sa fiu sigur ca nu visez". Din pacate, rezultatul va fi in mod clar cel de ISTERIZARE a publicului mediu si mai putin informat, respectiv de BLAZARE a celor inteligenti, care pricep treptat ca nu se pot lupta cu asemenea MASINARIE DE MANIPULARE, alimentata zdravan si-n mod cinic cu bani luati exact din taxele pe care noi le platim inclusiv pentru ca sa ne pazim de excese si minciuni. ALOOO, PRESA, MAI E CINEVA NORMAL SI CORECT PE-ACOLO??!”, scrie Cozmin Gușă.