Cozmin Gusa, comparatie intre Iohannis si Trump pe tema activitatilor religioase in pandemie: 'Este aproape sa devine un monstru'

Consultantul politic Cozmin Guşă compară atitudinea preşedintelui Iohannis cu ocazia praznicului Sfintei Parascheva cu atitudinea preşedintelui SUA, Donald Trump, care le-a impus guvernatorilor să menţină deschise bisericile, sinagogile şi moscheile în pandemie. Concluzia lui Guşă este că Iohannis este pe cale să devină un monstru.

"TRUMP versus IOHANNIS. De Sfânta Parascheva.

Președintele american zice că-n vremuri grele ca cele de azi “AVEM NEVOIE DE MAI MULTĂ RUGĂCIUNE, NU DE MAI PUȚINĂ”, și militează pentru deschiderea lăcașurilor de cult prin organizarea și responsabilizarea tuturor, dându-le ordine precise guvernatorilor statelor americane în acest sens.

Pe subiectul pelerinajelor ortodoxeiei, KWI îi trimite pe înalții ierarhi ai BOR cu “jalba-n proțap” la LuCOVID, să se-nțeleagă mai bine cu GAȘCA DE INCOMPETENȚI coordonată de către “nevroticul” Manciu, cel “fără de școală”. Dar a cărui soție lucrează la Cotroceni și-i duce zilnic cafeaua lui Iohannis...

Discutam cu un prieten american experimentat aseară, care mi-a zis așa referitor la viitorul lui KWI:

“Nota bene regarding Johannis : people dream of power all the time, but that kind of power and protection creates the kind of invincibility that in turn, creates monsters. He’s close to become a monster . You’ll see.”

Nu-l contrazic, are dreptate!", scrie Cozmin Guşă pe Facebook.