Cozmin Gusa, despre decizia CEDO in cazul Kovesi: 'Vine sa confirme implicarea profunda a rețelei Soros in justiția și politica romaneasca'

Consultantul politic Cozmin Guşă, acţionat Realitatea PLUS, afirmă că decizia CEDO în cazul Kovesi vs. România arată implicarea reţelei militardarului american George Soros în justiţia şi politica din România. Constatarea lui Guşă pleacă de la faptul că Fundaţia pentru o Societate Deschisă, deţinută de Soros, a intervenit în favoarea lui Kovesi la CEDO.

Vezi AICI decizia integrală în cazul Kovesi! (engleză, pdf)

"Kovesi - CEDO - Soros . Q.E.D.!

Acțiunea: Sorosism peste România

Declansare: Decembrie 2004

Autor: Traian Basescu

Abia decizia CEDO referitor la Kovesi vine sa confirme , după atâția ani de speculații și presupuneri, implicarea profundă a “rețelei George Soros” in justiția și politica interna românească. Aveți timp să analizați in criză elementele de bază: de la operativitatea RARISSIMĂ a procedurii deciziei CEDO in cazul Kovesi, pana la rapoartele publice care arată “infestarea” CEDO cu “sorosism” ( citiți măcar raportul recent al francezului Gregor Puppinck), trecând prin “rețeaua Coldea-Kovesi de sorosisti” din justiția românească, putând ajunge inclusiv la GENEZA momentului “infestării” ( Decembrie 2004 și deciziile noului președinte Basescu de a numi consilier prezidențial pe Renate Weber, șefa in România a ONG ului lui Soros , respectiv impunerea Monicăi Macovei ca ministru al justiției din partea PD, Macovei fiind o “eminentă cenușie “ a rețelei Soros din România). Punct.

Voi analiza in detaliu asta in perioada următoare, din postura de “actor” implicat in evenimentele din 2004 ce-au generat “sorosism peste România”", scrie Cozmin Guşă pe Facebook.