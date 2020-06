Cozmin Gusa, scenariu exploziv despre 'mecanisme de tip STAT PARALEL': 'BLAT pentru KlauSILA la Bucuresti! Caz-școala de politica subterana'

Consultantul politic Cozmin Guşă lansează un scenariu grav cu privire la jocurile politice din Bucureşti. Acesta susţine că există un plan prin care Monica Anisie să fie impusă la Primăria Sectorului 2, în dauna lui Cristian Popescu. Acest plan ar fi pus în scenă prin mecanisme de tip "stat paralel", susţine Guşă.

"BLAT pentru KlauSILĂ la Bucureşti! Caz-școală de politică subterană

Acum vreo 2 luni KlauSILĂ al nostru a fost convins, prin mecanisme de tip STAT PARALEL , ca viitorul primar al sectorului 2 trebuie sa fie Monica Anisie, alias “Viorica Dancila a PNL”.

La acel moment liberalii stabilisera prin vot ca vor avea candidatul Cristian Popescu, actualul viceprimar, care se antreneaza de vreo 10 ani pentru candidatura ( in acești 10 ani, dupa cum v-am zis acum vreo 10 zile, Popescu ajunsese integratorul afacerilor subterane banoase si ilegale de tip PNL/PSD, adică o persoana utila, dar incomoda!).

CITEȘTE ȘI: Sucul care te scapă de neplăcutele dureri de cap și de stomac și alungă insomnia

Pesediștii, la rândul lor, l-au stabilit tot prin vot ca și candidat pe Aurelian Badulescu, in condițiile în care actualul primar pesedist Toader mai are doar cca 10% susținere in sector. Un alt interes cu Badulescu era sa aducă vot politic pentru candidatura lui Firea, declanșând lupta totala cu Popescu și liberalii.

S-au făcut și sondaje cu aceasta poziționare , care-l aseaza insa pe fostul primar Ontanu pe primul loc, urmat la distanta mica de Popescu si Badulescu la scoruri aprox egale. In aceste conditii, pe fondul guvernarii dezastruoase a liberalilor, eu prognozasem deja o finala Ontanu-Badulescu.

Eheee, de-aici a început nebunia indusă de “nevoia lui KlauSILĂ: liberalii l-au abandonat pe Popescu, impunând-o pe Anisie, care e “repetentă”și-n sondaje; Popescu își cauta partid sa-l susțină și nu poate fi oprit, căci “îi va da în gât pe mulți; Ciolacu sare și arunca “Colacu” de salvare, pretinzând absurd și perdant ca și-l asuma PSD pe Popescu, doar ca asta sa nu ciripeasca despre ultimele 10 milioane de euro” împartite transpartinic”; socotelile nu ies, Popescu nu-i poate da voturi lui Firea, dupa ce-au desfiintat-o public timp de 4 ani, si-asa se stabileste solutia OBLIGÀRII primarului Toader, fratele Rodicai Nassar- M.M., sa candideze din nou; in conditiile in care nu-l mai vor nici 10% dintre bucureștenii din 2!

Așadar , abia asa se poate ajunge la varianta Anisie dorita de KlauSILĂ: Badulescu e periculos, poate câștiga , deci e eliminat; Popescu nu mai poate câștiga fără liberali ( treaba cu susținerea de către PSD e o tâmpenie sociologica!); lui Ontanu i se mai poate fabrica un dosar la nevoie; și-uite “Dom’Presedinte , am executat sarcina cu Anisie-primar!”

Si iac-așa , Viorica Dancila va supraviețui in plan public, prin omoloaga ei liberală ...

Politica stil #KlauSILĂ2020!", scrie Cozmin Guşă pe Facebook.