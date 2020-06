Cozmin Gusa, scenariul de resetare a jocului politic national: Victor Ponta si Rares Bogdan, candidati la Primaria Capitalei

Consultantul politic Cozmin Guşă analizează scena politică dinainte alegerilor locale şi mutările care ar putea duce la o "resetare a jocului politic naţional", pornind de la situaţia din Bucureşti. Guşă vorbeşte despre o candidatură a lui Victor Ponta la Primăria Capitalei, la care PNL să răspundă cu o candidatură a lui Rareş Bogdan.

"Alegerile din Bucuresti si RESETAREA JOCULUI POLITIC NAȚIONAL. Două FECIOARE "să intre-n scenă"!

Am vorbit mai devreme despre felul in care candidatura lui Mohamed Murad poate reseta jocul politic la Constanta, cu reverberații naționale incluse.

Vă prezint acum succint niște ACȚIUNI PROBABILE, ce vor genera o SITUAȚIE POSIBILĂ, prin care "ORDINEA POLITICĂ NAȚIONALĂ”, inclusiv în interiorul partidelor, se poate schimba brusc:

1. Pro Romania si Victor Ponta își joacă supraviețuirea politică la alegerile locale din septembrie, scorul politic actual de cca 7-8% nu va avea "greutate" la locale in lipsa unor candidați RELEVANȚI la primării si consilii judetene IMPORTANTE; alianța PSD-PRO este improbabila deoarece cei din Pro Romania o consideră o "topire" a structurii in "partidul MAMĂ”, deci ar deveni neimportanți, respectiv pesediștii consideră că ar plăti un preț prea mare in locuri eligibile, in conditiile in care oricum scorul lor politic actual este prea mic; candidatura lui Victor Ponta (prima FECIOARĂ, 48 de ani in septembrie) la Primaria Bucuresti, dublata de candidaturi ale unor lideri Pro Romania de tip Nicu Banicioiu, Felix Rache, etc., la sectoare, poate schimba radical clasamentul favoriților; pe scurt, pe lângă faptul că-i va diminua drastic scorul Gabrielei Firea, ii va accentua "nerelevanța" lui Nicusor Dan, punându-i pe liberali in ALERTĂ REALĂ;

2. Jocul devenind "pe din trei" odată cu candidatura lui Ponta, liberalii si KWI vor fi obligați să mute la rândul lor, pentru că va exista riscul (masurat sociologic!) ca Nicusor Dan sa ajungă pe locul 3 la turul 1 de alegeri; iar in aceste condiții, candidatura lui Nelu Tataru (dorit de Orban) pare o glumă, cea a lui Marcel Vela, agregatoare dar insuficientă, pe când cea a lui Rareș Bogdan (a doua FECIOARĂ, 46 de ani in septembrie), va fi privită public cu potențial mai mare decât al lui Victor Ponta, si chiar decât al Gabrielei Firea, cu mențiunea importantă că Rareș Bogdan este cel care poate recupera pentru liberali mare parte din publicul lui Nicusor Dan;

3. Acest tablou de alegeri la București cu Gabriela Firea ( RAC, 48 de ani in iulie), Victor Ponta si Rareș Bogdan candidați, oferă perspectiva unei lupte politice de intensitate MAXIMALĂ (mult superioară competiției prezidențiale din noiembrie 2019!), care nu doar că va polariza interesul public pentru alegeri, dar va și vectoriza activele de partid atât în sensul sprijinirii fiecăruia dintre cei trei, dar si a restului candidaților din cele trei partide, care vor avea la rândul lor "locomotivă electorală" (foarte utilă în cazurile PNL si PSD, unde liderii Orban si Ciolacu sunt pe post de "FRÂNARI");

De-aici, multe raționamente si proiecții sociologice vom putea face, ce ramâne important deocamdată este că acest gen de miscare, deloc complicată(!), poate upgrada cu certitudine dezbaterea si organizarea politică internă, oferind speranțe REALE electoratului. Iar faptul ca trei membri ai unei generații politice ce poate fi considerată "EMERGENTĂ” (prin vârstă și expertiză!), s-ar putea confrunta, va deveni in sine un PAS IMPORTANT CĂTRE REFORMA POLITICĂ NAȚIONALĂ.

Iar legat de rezultatul final al acestei confruntări, pentru Romania el va fi unul benefic indiferent cine va câștiga, iar pentru fiecare dintre cei trei va însemna o consolidare si confirmare politică.

Și, pentru că nu vreau sa ma abțin, închei azi așa: CE ZICI KLAUSILĂ, NE BĂGĂM?!", scrie Cozmin Guşă pe Facebook.