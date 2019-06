Cozmin Gusa, semnal de ALARMA: Romania și-a pierdut orice influența la Chișinau, iar Moldova a intrat in orbita Rusiei

Consultantul politic Cozmin Gușă trage un semnal de alarmă cu privire la consecințele geopolitice ale retragerii de la guvernare a partidului lui Plahotniuc, mișcare în spatele căreia se ascunde strategia extrem de inteligentă a Rusiei și a lui Vladimir Putin din Republica Moldova. România și-a pierdut începând de azi orice influență la Chișinău, iar Moldova a intrat în orbita Rusiei, cu complicități din interiorul UE, arată Gușă, potrivit realitatea.net.

"Situația e foarte complexă din punct de vedere geopolitic, abia acum se va inflama. E cert că rușii și Putin au câștigat fără drept de apel, poate fi doar o primă repriză. Avantajul politic este atât de mare încât mă îndoiesc că vor mai pierde", a explicat Cozmin Gușă într-o intervenție telefonică la Realitatea TV.

Cozmin Gușă a desenat pe scurt imaginea politică a Republicii Moldova din acest moment: președintele Igor Dodon este un rusolil, un agent de influență al Moscovei și un antiromân declarat; omul numărul doi, șefa Parlamentului, socialista Zinaida Greceanîi, este omul lui Dodon, rusofilă convinsă, care are viziuni conforme cu Moscova și care n-a avut niciodată o vorbă bună despre România. Al treilea om este premierul Maia Sandu.



"Poziția premierului Maia Sandu este extrem de fragilă, de azi pe mâine. Maia Sandu este un politician ambițios, dar nexperimentat, destul de slab, care și-a câștigat un rol de prim-ministru temporar, poziția ei depinde de majoritatea din Parlament. În interiorul parlamentului, sunt 3 grupuri, mai mult sau mai puțin egale, unul al lui Dodon, sub comanda Moscovei, grupul Maiei Sandu și grupul lui Plahotniuc. Grupul ACUM nu are majoritatea și, indiferent ce va vrea să facă, va fi mereu o contramajoritate de două treimi care o va contra. Această majoritate împotriva Maiei Sandu se poate face ușor de pe o zi pe alta și o să ne trezim că Guvernul Maia Sandu nu va mai exista", a explicat Gușă.

Consultantul geopolitic arată că orice va dori să facă Maia Sandu într-un interes european, dar care va leza interesele Rusiei, va fi taxat în Parlamentul de la Chișinău, unde forțele pro-europene sunt slab reprezentate.

"Vedem această strategie a Rusiei, extrem de inteligentă, de a subordona Moldova cu sprijinul UE, mai ales din partea Germaniei. România rămâne fără influență la Chișinău, e o zi tristă, putem să o trecem în calendar. Acolo în mod evident se va impune Rusia, UE nu va mai negocia de acum cu România. Acest partid democrat și Plahotniuc au cedat doar după ieșirea lui Putin. Ce spune acum Maia Sandu că se va aplica legea și Plahotniuc va plăti sunt vise. Mass-media și afacerile din Moldova aparțin grupului lui Plahotniuc, el nu a lăsat urme, nu se vor găsi dosare. Cum spunea și Pavel Filip, decizia de renunțare este conformă cu dorința diplomației, dar nu e conformă cu deciziile Curții Consituționale", arată Cozmin Gușă.

Concluziile lui Cozmin Gușă sunt următoarele:

1. Începând cu ziua de azi, România a pierdut influența la Chișinău aproape total, mai poate avea doar dacă vrea și Rusia.

2. Rusia dacă va dori să negocieze cu cineva poziții politice în plus va negocia cu UE, cel mai probabil cu Germania. Există destule interese pe axa Berlin-Moscova care să le facă posibilă această negociere în administrarea unui teritoriu pe care nu l-au administrat de mult, prin mișcarea de șah de azi l-au câștigat.

3. Prutul de azi este o graniță roșie, a NATO și UE din Est, va fi dominată de ce va dori Rusia. Sau Moldova va asculta de Rusia sau se va ajunge la haos.

"Ne dăm seama cât de mare a fost acest spațiu geo-politic, Vladimir Putin a dat aproape sah-mat, iar mișcarea lui Plahotniuc a fost un test să vadă cum va acționa România. S-au gândit: de ce să creăm agitație când putem să stăm pe margine și să vină toți la noi. Și Plahotniuc se va putea răzgândi, el a mai avut relații cu Moscova, și va putea să facă majoritate cu rusofilii. E posibil să avem o minoritate a blocului pro-european care va duce spre neantizare. A fost mișcarea de șah gândită de ruși, prima repriză a fost câștigată la scor", a mai spus Cozmin Gușă.

Interesul principal al Rusiei este legat de influența la granița Ucrainei, consideră analistul geopolitic. O Rusie dominantă în Republica Moldova va putea să controleze ce se întâmplă în Ucraina. Moldova a intrat în orbita Rusiei, cu complicități europene.

"Rusia își dorește să controleze din vest granița de est a Ucrainei, practic va putea să controleze din Moldova ce se întâmplă în Ucraina. Putin asta și-a dorit, asta a obținut. Odată cu o putere de tip rusofil pe teren, și-a îndeplinit scopul. În paralel, pune presiune pe granița de est a UE, care este granița lor. Prutul a devenit o graniță roșie cum spuneam, cu complicitate din partea UE. E un joc geopolitic în care Moldova a intrat în orbita Rusiei, cu complicități europene", este concluzia lui Gușă.