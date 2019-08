Craiova ii vrea pe Alex Baluta, Cristi Manea si Florin Stefan - presa

Andrei Ivan a semnat deja cu Craiova, după cum au comunicat chiar oltenii, dar Victor Piţurcă pregăteşte şi alte transferuri de răsunet, cu ajutorul cărora să ducă echipa în fruntea campionatului. Craiova vrea un jucător din Liga 1 şi doi stranieri, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Și-a făcut harakiri! Demisie din Guvernul Dăncilă

Potrivit sport.ro, Victor Piţurcă vrea să aducă fotbalişti care pot intra din prima în echipa de bază. Alex Băluţă (Slavia Praga), Cristi Manea (Apollon Limassol) şi Florin Ştefan (Sepsi Sf. Gheorghe) sun următoarele ţinte. De altfel, fostul selecţioner a declarat încă de la prezentarea oficială că vrea să o ducă pe Craiova în grupele Ligii Campionilor şi a anunţat mai multe transferuri de răsunet.

Citește și: Traian Băsescu, semnal pentru Rareș Bogdan și PNL: ‘Afară PSD!’

”E cea mai bună veste pe care o puteam primi astăzi. Are o prezenţă incredibilă. Jucătorii vor fi altfel, vor fi foarte motivaţi. Situaţia este una bună, dar mai delicată. Foarte bună în campionat, dar am ieşit din Europa League şi asta nu e bine pentru noi ca imagine. Se va ocupa şi de transferuri, dar din iarnă sau din vară, pentru că acum este un pic cam târziu. El are şi un ochi bun pentru jucători. Pentru Papură, Piţi este ca un tătic”, a spus Gică Craioveanu, după anunţul că Piţurcă vine la Craiova.