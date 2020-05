Crește numarul infectarilor COVID. Explicația directorului de la „Victor Babeș” din Timișoara

Directorul medical al Spitatului „Victor Babeș”, din Timișoara, Cristian Oancea, susține că, după Paște, s-a observat o creștere a numărului de infectări cu noul coronavirus. Această creștere vine la 2 săptămâni după Paște, adică perioada de incubație a virusului. „Am sesizat la 10-12 zile după ce s-au terminat Sărbătorile Pascale, o creştere a numărului de […] The post Crește numărul infectărilor COVID. Explicația directorului de la „Victor Babeș” din Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.