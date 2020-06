Crește tensiunea in PSD. Razvan Cuc acuza un 'plan de preluare-predare' a partidului: Paul Stanescu & Co se cred atotputernici

După acuzațiile pe care Eugen Teodorovici le-a adus conducerii interimare a PSD în ultimele luni de zile, secretarul general PSD Paul Stănescu a spus ieri că Eugen Teodorovici a fost „o calamitate” când s-a aflat în conducerea partidului și acum „vrea să facă rău” formațiunii doar ca să obțină el niște funcții. În replică, liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, i-a transmis acid lui Paul Stănescu că „PSD e un tractor cam mare” pentru el.

Fostul ministru PSD al Transporturilor, deputatul Răzvan Cuc, s-a poziționat și el, miercuri, împotriva secretarului general interimar PSD, Paul Stănescu. Cuc afirmă că există un „plan de preluare-predare a partidului” și Paul Stănescu folosește „metehne vechi” pentru a-și păstra „funcția luată nedemocratic”.

„'Dacă nu ai un plan al tău, alții te vor include în planurile lor'. Când simți că pierzi controlul, ataci public fără să te uiți în jurul tău. Paul Stanescu & Co s-au trezit șefi peste Partid și se cred atotputernici. Când un membru PSD își permite să aibă propria opinie, să nu fie de acord cu Paul Stanescu & Co, devine ”un aventurier politic” care e ”preocupat doar de funcții”.

Se spune că în politică scopul scuză mijloacele, însă ceea ce face actuala conducere interimară nu mai are niciun scop. Sau poate singurul scop este unul pe care îl știu doar ei și se pare ca o mare parte a partidului nu îl prea înțelege. În urmă cu un an, Paul Stănescu susținea că ”trebuie să lăsăm tinerii în fruntea partidului”. Bineînțeles, atunci nu știa încă de planul de preluare-predare a partidului, iar acum folosește aceleași metehne vechi pentru a-și păstra funcția luată nedemocratic. Mă întreb cine sunt tinerii ăștia liberi care au preluat partidul? Paul Stănescu & Co?

Actuala conducere PSD trebuie să înțeleagă că oamenii s-au săturat de aceleași fețe, e momentul ca în PSD să vină oameni cu experiență politică și cu o viziune nouă. E nevoie de un congres corect, democratic, cu dezbateri reale și critici constructive”, a scris Răzvan Cuc pe Facebook.