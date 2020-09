Creștere spectaculoasa a numarului vindecarilor de COVID in Romania

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 22 septembrie 2020, Raportul săptămânal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 14-20 septembrie 2020. Faţă de săptămâna anterioară, s-a constatat o creştere semnificativă a numărului de persoane vindecate: de la 54.618 persoane vindecate în intervalul 7-13 septembrie la 90.649 persoane vindecate în intervalul 13-20 […] The post Creștere spectaculoasă a numărului vindecărilor de COVID în România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.