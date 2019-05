Creatorii „Game of Thrones” au renuntat la compania de management cu care au colaborat pentru show

David Benioff şi D.B. Weiss, creatorii serialului „Game of Thrones”, au încheiat colaborarea cu Management 360, compania cu care au colaborat de la început pentru acest show, scrie Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Guymon Casady, acum fost manager, a fost cel care a făcut legătura dintre Benioff şi Weiss şi scriitorul George R.R. Martin, pentru a transforma seria de cărţi „A Song of Ice and Fire” în serialul de succes. Casady a fost creditat ca producător executiv. Benioff şi Weiss se află, în prezent, în negocieri pentru mai multe proiecte, între care şi propria trilogie „Star Wars”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Ultimul episod al „Game of Thrones”, difuzat de HBO pe 19 mai, a atras 19,3 milioane de telespectatori americani, stabilind un record pentru reţeaua de televiziune. Finalul serialului a stârnit reacţii diverse între fanii show-ului, la fel ca întreg sezonul opt. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.