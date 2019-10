Creatorii „Game of Thrones” au renuntat la proiectele „Star Wars” la care erau angajati de Disney

David Benioff şi D.B. Weiss, cunoscuţi din postura de creatori ai serialului „Game of Thrones”, au renunţat la proiectele „Star Wars” la care erau angajaţi de Disney, astfel că viitorul acestora este incert momentan. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Disney a anunţat anul trecut că pregăteşte trei noi filme „Star Wars”. David Benioff şi D.B. Weiss urmau să le dezvolte. Primul, a cărui producţie era programată să înceapă în 2020, ar urma să fie lansat în 2022. Celelalte două, în 2024 şi 2026. Cei doi au fost angajaţi în 2018 să scrie şi să producă trilogia, însă au anunţat că se retrag pentru a se concentra pe noi proiecte pentru Netflix. Cu serviciul de streaming ei au semnat anul acesta - după ce au părăsit HBO, la finalul serialului „Game of Thrones” - un acord de 200 de milioane de dolari. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Iubim «Star Wars». Când George Lucas l-a construit, ne-a construit şi pe noi”, au spus ei într-un comunicat citat de Reuters. „Dar într-o zi sunt doar câteva ore şi am simţit că nu putem să facem dreptate proiectelor «Star Wars» şi celor de la Netflix. Aşadar, cu regret, ne retragem”. Disney se aştepta ca trologia realizată de cei doi să spună o poveste diferită de filmele francizei începute în 1977, în care au jucat Mark Hamill, Carrie Fisher şi Harrison Ford, şi care se va încheia în decembrie cu „Star Wars: The Rise of Skywalker”. Kathleen Kennedy, preşedinta Lucasfilm, a spus: „David Benioff şi Dan Weiss sunt povestitori incredibili. Sperăm să îi includem în călătorie mai târziu, când vor putea să se îndepărteze de programul aglomerat pentru a se concentra pe «S ...