Creatorii independenti au intrat in atenția Guvernului. Ce le pregatesc guvernanții

Guvernul pregăteşte granturi nerambursabile care să sprijine creatorii independenţi. Cea de-a şasea dezbatere organizată la nivel de Guvern împreună cu Ministerul Culturii a avut loc vineri cu reprezentanţi ai domeniilor în care activează artiştii independenţi. Vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul culturii Bogdan Gheorghiu au discutat cu participanţii despre statutul artistului, al lucrătorului şi al operatorului cultural, dar şi despre necesitatea reglementării spaţiilor creative, adaptarea instrumentelor de finanţare atât la nivel central, cât şi local.

Finanţări multianuale, parteneriat public-privat ca sprijin real pentru sectorul independent, dar şi granturi nerambursabile europene au fost alte subiecte discutate la întâlnire.

"Crearea de axe de finanţare europeană nerambursabilă este o soluţie pentru dezvoltarea acestui mediu cultural. Susţinerea acordată culturii nu se va mărgini doar la gestionarea problemelor pe timpul stării de urgenţă şi de alertă. Vom completa deciziile deja adoptate pentru a-i sprijini pe cei care activează în domeniul cultural, aşa cum am sprijinit şi alte sectoare economice. Guvernul are în discuţie acordarea de granturi dedicate sectoarelor de activitate direct şi grav afectate de pandemie. Industria creativă este una dintre acestea. Vă pot spune că pregătim un grant de sprijin pentru întreprinzătorii organizaţi în societăţi tip SRL fără angajaţi. Tot pentru sprijinirea mediului IMM pregătim un grant ce va putea fi folosit drept capital de repornire a activităţii economice", a declarat vicepremierul Raluca Turcan, potrivit News.ro.

"Lipsa unui registru al sectorului cultural-creativ este o provocare a ultimilor ani. Tocmai am semnat adresa prin care Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală este mandatat să facă demersurile pentru realizarea acestui instrument atât de necesar politicilor publice şi construcţiei bugetare. La fel, lipsa statutului lucrătorului cultural este o mare problemă şi m-am bucurat că astăzi am avut reprezentanţi care au fost implicaţi activ în realizarea propunerii privind statutul artistului. Ca urmare, în perioada pandemiei a reieşit lipsa instrumentelor de protecţie socială pe care am putut să o soluţionăm temporar prin acordarea indemnizaţiei pentru persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe”, a precizat ministrul Bogdan Gheorghiu.

Guvernul României împreună cu Ministerul Culturii vor continua astfel de dezbateri cu toţi reprezentanţii domeniilor culturale, astfel încât să putem găsi cele mai bune variante de soluţionare a problemelor care trenează de ani buni şi care sunt adâncite de această perioadă a restricţiilor impuse activităţilor culturale de criza sanitară. Dialogul rămâne deschis discuţiilor constructive pentru a putea realiza împreună proiecte realiste.

La dezbatere au mai participat: Erwin Kessler, Muzeul de Artă Recentă, Adrian Bojenoiu, Centrul Cultural Club Electroputere, Ioana Ciocan, ArtSafari, Andrei Oltean, Sibiu International Street ART Festival, Petru Lucaci, Uniunea Artiştilor Plastici, Chris Simion - Mercurian, Undercloud şi Griviţa 53, Delia Badea,Teatrul din Mansardă, Andrei Grosu, unteatru, Viorel Cojanu, Asociaţia Culturală Replika, Norbert Tako, AMBASADA, Cosmin Manolescu, Fundaţia Gabriela Tudor, Ionică Pîrvu, Asociaţia SINAPTICA, Oana Năsui, Asociaţia Postmodernism Museum.