Creatorul de moda Marc Jacobs s-a casatorit cu partenerul sau Charly Defrancesco

Creatorul de modă Marc Jacobs s-a căsătorit, sâmbătă, cu partenerul său Charly Defrancesco, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la New York, potrivit The Hollywood Reporter. Jacobs a anunţat evenimentul pe Instagram. Designerul a publicat o fotografie cu un pinguin cu diamante şi onyx ataşat la costum. În imagine se poate vedea şi verigheta, despre care a spus că a fost un cadou de la Defrancesco, o realizare a lui Fabio Zambernardi, designerul caselor de modă Miu Miu şi Prada. "Pinguinii au doar un partener toată viaţa. Un exemplu de credinţă şi fidelitate. Sunt atât de recunoscător ţie şi te iubesc foarte mult, dragă Fabio", a scris el în explicaţia foto. Pe Instagram story, Jacobs a inclus şi cele mai bune urări de la prietenii săi, precum publicistul Michael Ariano, stilistul şi editorul-şef al revistei Love, Katie Eleanor Grand, şi artista irlandeză Genieve Figgis. "În seara asta cei doi îndrăgostiţi se căsătoresc", a scris pe Instagram story fostul logodnic al lui Jacobs, Lorenzo Martone, publicând o fotografie cu Defrancesco şi Jacobs. Designerul şi-a cerut partenerul în căsătorie în urmă cu un an prin intermediul unui flash mob (pe melodia "Kiss" a lui Prince), prezentat într-un videoclip pe Instagram. Cei doi au început să fie văzuţi în public în urmă cu trei ani. Anna Wintour, Bette Midler, Naomi Campbell, Kate şi Lila Moss, Kaia Gerber, Bella şi Gigi Hadid, Chloë Sevigny, Emily Ratajkowski s-au aflat printre invitaţii la ceremonie.