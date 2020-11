Creatorul vaccinului BioNTech/Pfizer anunța cand va reveni viața la normal și cum va fi administrat vaccinul

Impactul noului vaccin pentru Covid va fi semnificativ peste vară și viața ar trebui să revină la normal până iarna viitoare, a afirmat unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer, scrie BBC. Profesorul Ugur Sahin, co-fondator al BioNTech, a vorbit și despre faptul că transmiterea virusului în masă s-ar diminua, rezultând o “reducere […] The post Creatorul vaccinului BioNTech/Pfizer anunță când va reveni viața la normal și cum va fi administrat vaccinul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.