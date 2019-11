Credea ca o sa aiba un zbor de cosmar pentru ca va sta langa un copil, dar nu se astepta la ce a urmat

Un barbat a povestit pe internet experienta pe care a avut-o atunci cand a ales sa mearga cu avionul la o sedinta in alt oras. Postarea sa a impresionat o lume intreaga.



“Ma pregateam sa imi gasesc locul in avion. Imi luasem laptopul si speram ca nu va sta nimeni langa mine, pentru ca aveam foarte mult de lucru pentru sedinta la care mergeam. Chiar nu aveam nevoie de distrageri.



Imi gasisem locul. Langa mine era deja asezat un copil, un baietel, cam la vreo 7 ani. Avea o insigna pe care scria ca este copil neinsotit de adult.



Baietelul parea foarte linistit si ma gandeam ca fusese invatat sa nu vorbeasca cu strainii.



Insotitoarea de bord a venit si i-a spus:



– Mihai, in curand vom decola. Te rog sa iti pui centura si daca ai nevoie de ceva te rog sa il intrebi pe domnul de langa tine.



Aveam de ales? Nu. I-am intins mana si ne-am salutat barbateste. Sub scaun avea o punga de carton. Mi-a spus ca in punga aceea e tot ce are el.



S-a auzit vocea capitanului care ne ruga sa ne legam centurile. Baietelul s-a conformat si eu l-am intrebat daca ii este frica.



– Nu mi-e frica de moarte. Mama e in cer si ma vegheaza.



– Imi pare rau – i-am spus.



– De ce iti pare rau?



– Ca mama ta nu e aici langa tine.



Mi-am amintit cat aveam de recuperat cu munca, dar baietelul mi-a intrerupt sirul gandurilor.



– Uite cate barcute. Oare unde se duc?



– Probabil ca sunt barci de agrement. Poate unele merg la pescuit. Pe tine nu te duce tata la pescuit?



– Eu nu am tata – mi-a raspuns sec.



Mi-a parut asa de rau de acest copil. Un copil care zbura singur, un copil fara mama si fara tata. M-am gandit cat de egoist am fost sa ma gandesc la munca mea, asa ca mi-am pus laptopul sub scaunul din fata mea si am continuat sa vorbesc cu baiatul.



La un moment dat l-am vazuit foinduse. M-a intrebat:



– Oare aici au toalete?



– Hai sa te duc.



L-am asteptat in fata usii. Cand a iesit avea ditamai zambetul si ditamai pata de apa pe tricou.



– Chiuveta aia arunca apa peste tot.



Baietelul a starnit compasiunea tuturor. Stewardesele l-au luat si l-au plimbat prin tot avionul. A intrat pana si in cabina pilotilor. Cat a fost plecat n-a fost chip sa muncesc. Ma gandeam la saracul copil, cu o punga de hartie si singur pe lume.



A venit inapoi la locul lui. Mi-a spus ca a primit alune, insigne si ca i-a vazut pe piloti. Le-a spus tuturor ca in punga lui de hartie sunt actele de adoptie. Bunica lui l-a adoptat.



A stat linistit o perioada, dar la un moment dat l-am vazut cum isi pune fata in palme si incepe sa planga.



– Ce ai patit? – l-am intrebat. De doare ceva?



– Nu o cunosc pe bunica. N-am vazut-o niciodata. Daca nu ma vrea? Unde o sa ma duc? – mi-a spus printre sughituri.



Nu stiam cum sa-l linistesc. I-am propus sa cantam. Baietelul avea o voce superba. Mi-a zis ca mama lui i-a spus ca o mosteneste pe bunica.



A trecut timpul si ne apropiam de destinatie. Baietelul m-a rugat sa merg cu el, pentru ca il asteapta bunica si ca ii este frica.



L-am luat de mana si am mers impreuna prin aeroport. La un moment dat, s-a prabusit in genunchi. Ii era frica. L-am luat in brate. Mi-a soptit la ureche:



– Vreau la mama!



In zona de sosiri am zarit-o imediat pe bunica baiatului. Era tare entuziasmata si a venit repede spre noi.



– Tu esti, pui? Ouf, vino la mamaie. Mamaie te iubeste mult. Vino sa ma iei in brate. Da-i drumul domnului si hai cu mamaie. Te asteapta si unchiul.



Brusc femeia a inceput sa-i cante baiatului, pentru ca acesta inca ma strangea in brate. Baietelul a cerut sa mearga la bunica. S-au apropiat zeci de rude. Un barbat i-a indepartat insigna rosie pe care scria copil neinsotit de adult. Nu mai era cazul pentru el.”

